Khách sạn duy nhất của Việt Nam lọt top kiến trúc ấn tượng nhất châu Á, sánh ngang Nhật Bản, Ấn Độ

Khách sạn Capella Hanoi vừa được tạp chí danh tiếng Travel + Leisure vinh danh trong danh sách những khách sạn sở hữu kiến trúc ấn tượng nhất châu Á, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Khi công bố danh sách, Travel + Leisure nhận định: "Kiến trúc từ lâu đã định hình cách con người du hành". Theo đó, những khách sạn được lựa chọn không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, mà còn là các công trình mang dấu ấn thẩm mỹ rõ nét - nơi không gian có khả năng kể chuyện, giàu tính điêu khắc và gắn chặt với bản sắc địa phương.

Giữa loạt tên tuổi nổi bật đến từ Bhutan, Nhật Bản hay Ấn Độ, Capella Hanoi đã thuyết phục đội ngũ biên tập viên và độc giả khu vực để ghi danh như một điểm sáng của Đông Nam Á. Tạp chí đánh giá đây là những địa chỉ "xứng đáng để ghé thăm", đặc biệt với những du khách xem trọng yếu tố thiết kế không kém gì điểm đến.

Kiến trúc độc bản giữa lòng Thủ đô

Điểm khác biệt của Capella Hanoi nằm ở ngôn ngữ kiến trúc được "nhào nặn" bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley. Lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của opera thập niên 1920, công trình được hình dung như một "lữ quán xa hoa" dành cho các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và giới thượng lưu yêu nhạc cổ điển.

(Ảnh: Capella Hanoi)

Sự giao thoa giữa Art Nouveau và Art Deco tạo nên tổng thể vừa tráng lệ, vừa đậm chất sân khấu. Từ bên ngoài, gam màu vàng - trắng - kem gợi nhắc nét kiến trúc Pháp cổ, hòa quyện cùng tinh thần Đông Dương đặc trưng của Hà Nội. Những chi tiết bản địa như tượng thiên thần mặc áo dài, đội nón lá trên mái hay hệ ban công kiểu Pháp lãng mạn góp phần tạo nên một không gian giàu tính kể chuyện.

Bên trong, mỗi phòng nghỉ mang tên một nghệ sĩ opera, nhà soạn nhạc hay nhà thiết kế lừng danh, biến hành trình lưu trú thành cuộc dạo bước giữa những "huyền thoại" của sân khấu thế giới. Hơn 1.000 kỷ vật sân khấu, phù điêu và tác phẩm điêu khắc được sắp đặt tinh tế khắp các không gian, khiến khách sạn tựa như một "bảo tàng sống" - nơi nghệ thuật, ký ức và sự xa hoa song hành.

(Ảnh: Capella Hanoi)

Ẩm thực và loạt vinh danh quốc tế

Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, Capella Hanoi còn sở hữu hệ sinh thái ẩm thực đa dạng. Thực khách có thể trải nghiệm ẩm thực Việt tại Backstage, thưởng thức cocktail và tapas ở Diva's Lounge, khám phá không khí New York thập niên 1920 tại The Hudson Rooms, hay dùng bữa tại Hibana by Koki - nhà hàng đạt 1 sao Michelin hai năm liên tiếp với bộ sưu tập sake thuộc hàng lớn nhất Việt Nam.

(Ảnh: Capella Hanoi)

Danh hiệu mới từ Travel + Leisure tiếp tục nối dài chuỗi vinh danh quốc tế của khách sạn. Capella Hanoi là một trong số ít cơ sở lưu trú tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao của Forbes Travel Guide, đồng thời sở hữu 1 Michelin Key năm 2025 trong hệ thống phân hạng toàn cầu dành cho khách sạn xuất sắc.

Trong năm 2025, khách sạn cũng được xướng tên trên Condé Nast Traveller khi lọt nhóm khách sạn hàng đầu Việt Nam và được bình chọn là địa chỉ lưu trú xuất sắc cho chuyến du lịch Hà Nội. Cùng năm, Travel + Leisure tiếp tục đưa Capella Hanoi vào "Top 15 Khách sạn Thành phố Tốt nhất châu Á", một lần nữa ghi nhận đây là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng.

(Ảnh: Capella Hanoi)

Những ghi nhận liên tiếp từ các bảng xếp hạng danh giá không chỉ khẳng định vị thế của Capella Hanoi trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn cho thấy nỗ lực kiến tạo biểu tượng mới cho du lịch Việt Nam. Với thiết kế độc bản, dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu và tinh thần sáng tạo không ngừng, Capella Hanoi đang trở thành một dấu son kiến trúc giữa lòng Thủ đô - điểm dừng chân đáng cân nhắc với bất kỳ ai yêu cái đẹp khi đến Hà Nội.