Chân dung người lưu trú ở khách sạn lâu nhất thế giới, sau 67 năm mới check out

Với phần lớn du khách khi đến một đất nước xa lạ, khách sạn là nơi để ghé qua rồi rời đi, một không gian trung tính chứa đựng những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng và những giấc ngủ xa lạ. Thế nhưng, giữa trái tim Paris sầm uất, có một người đàn ông đã biến căn phòng khách sạn thành nhân chứng duy nhất cho sự tồn tại của mình suốt gần bảy thập kỷ. Câu chuyện về Jean Le Bon không chỉ là một kỷ lục về thời gian lưu trú mà còn là một bản nhạc trầm buồn về sự gắn bó kỳ lạ giữa con người và không gian sống.

Jean Le Bon vốn là một nhân viên bán hàng lưu động, người dành phần lớn cuộc đời mình trên những chuyến xe và các phòng trọ dọc đường. Vào một ngày bình thường của năm 1957, ông bước chân vào khách sạn Grand Hôtel de Paris với ý định lưu trú tạm thời để phục vụ công việc. Tuy nhiên, thay vì rời đi sau vài đêm như dự tính, ông đã ở lại đó cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2024.

(Ảnh minh hoạ)

Suốt 67 năm liên tiếp, nhịp sống của Jean Le Bon được gói gọn trong dịch vụ phòng, những lời chào hỏi của nhân viên lễ tân và âm thanh tĩnh lặng đặc trưng của hành lang khách sạn. Ông đã chứng kiến Paris thay đổi qua từng thập kỷ, từ những cuộc biến động chính trị năm 1968 cho đến sự lên ngôi của thời đại kỹ thuật số, tất cả đều qua lăng kính của căn phòng nhỏ tại một trong những địa chỉ danh giá nhất châu Âu.

Ông đã ở trong phòng khách sạn suốt 67 năm

Khách sạn nơi Jean Le Bon gắn bó hiện nay chính là InterContinental Paris Le Grand, tọa lạc tại số 2 đường Rue Scribe, ngay đối diện Nhà hát Opera Paris lừng danh. Được khánh thành vào năm 1862 bởi Hoàng hậu Eugénie, nơi đây là biểu tượng của sự sang trọng với kiến trúc Haussmann và quán Café de la Paix huyền thoại. Trong suốt hành trình gần một thế kỷ sống tại đây, ông Jean đã trở thành vị khách trung thành nhất, chứng kiến khách sạn chuyển mình từ một công trình thời Napoléon III thành một biểu tượng nghỉ dưỡng hiện đại mà vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử.

Khách sạn hiện tại là InterContinental Paris Le Grand

Khi Jean Le Bon thực hiện thủ tục check out cuối cùng của cuộc đời mình vào năm 2024, tổng hóa đơn lưu trú của ông ước tính đã vượt quá con số 2,5 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng). Tính trung bình, ông chi trả khoảng 37.000 USD mỗi năm, một mức giá được coi là khá khiêm tốn đối với tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao tại Paris, cho thấy sự ưu ái đặc biệt hoặc một thỏa thuận dài hạn dành cho người khách tận tụy nhất.

Bất kì ai nghe xong câu chuyện này đều cảm thấy vô thực bởi ông Jean Le Bon thật sự xem nơi đây là nhà và ngay cả khách sạn cũng chấp nhận sự lưu trú dài hạn của ông. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận như: “Đây thật sự là một mức giá khá hời cho nhiều năm lưu trú ngay tại vị trí đắt đỏ bậc nhất Paris”, thậm chí có một vị khách khác cũng từng làm nghề như ông đã chia sẻ: “Tôi cũng từng làm nghề bán hàng lưu động, tôi từng ở trong một khách sạn suốt 4 năm, từ thứ Hai đến thứ Sáu ngay cả cuối tuần thì tôi cũng ở lì trong khách sạn”.

Hiện tại, theo khảo sát mới nhất vào tháng 2/2026, giá thuê phòng tại InterContinental Paris Le Grand thuộc hàng đắt đỏ nhất kinh đô ánh sáng. Một phòng tiêu chuẩn có giá dao động từ 700 USD đến hơn 1.200 USD (tương đương hơn 17 triệu - 30 triệu đồng) mỗi đêm tùy vào thời điểm và hạng phòng. Điều này càng khiến cho hành trình 67 năm của Jean Le Bon trở thành một huyền thoại xa xỉ mà có lẽ sẽ không bao giờ có người thứ hai lặp lại được trong lịch sử.

Nguồn: Vacationee, Greek City Time, Tourist Market