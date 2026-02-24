Cận cảnh "Jollibee miền Tây" gây lú với combo bàn tròn inox, ghế nhựa lề đường y chang rạp đám giỗ

Nhiều người vốn đã quá quen với hình ảnh các chuỗi thức ăn nhanh gắn liền với không gian máy lạnh, bàn ghế gỗ tối giản và ánh đèn vàng sang trọng. Đó là bộ nhận diện quy chuẩn của lối sống công nghiệp, nơi sự đồng nhất được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, một hình ảnh vừa xuất hiện tại miền Tây đã phá vỡ hoàn toàn những điều thường thấy của chuỗi gà rán quốc tế.

Trong những đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, một chi nhánh Jollibee tại miền Tây đã khiến thực khách không khỏi bất ngờ. Ngay phía trước hiên quán, thay vì những bộ bàn ghế đồng bộ thường thấy, cửa hàng lại bày biện hàng loạt bàn inox tròn và ghế nhựa đỏ san sát nhau.

Một chi nhánh Jollibee Cần Thơ khiến nhiều thực khách thích thú với bộ bàn ghế được bày bên ngoài quán. Ảnh: @mybibis.diary

Hình ảnh này khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải khựng lại vì quá đỗi quen thuộc. Độ bóng của mặt bàn inox cùng những chiếc ghế nhựa xếp chồng tạo nên một khung cảnh giống hệt như một buổi đám giỗ hay tiệc cưới tại các miền quê Nam Bộ. Những hình ảnh này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, một số đã để lại bình luận vô cùng hài hước như: “Jollibee bây giờ có nhận tiệc đám giỗ nữa hả”, “Nhìn như đám cưới miền Tây quá trời” và nhiều bình luận hài hước khác.

Tuy nhiên, thực tế đây là giải pháp tình thế của cửa hàng khi lượng khách đổ về quá đông trong các dịp cao điểm. Để đảm bảo phục vụ được tất cả thực khách ở lại quán để dùng bữa, quán đã linh động "nới rộng" không gian bằng những vật dụng bình dân nhất, thậm chí nhiều người còn bắt gặp quán sử dụng bàn tròn lớn như trong các đám tiệc miền Tây. Không những thế, một số chi nhánh còn trải khăn đỏ lên bàn vô cùng lịch sự.

Vài chi nhánh Jollibee bên trong trung tâm thương mại tại các tỉnh miền Tây cũng tương tự. Ảnh: @hitthatstories, @felix.ttp

Cái hay ở đây chính là sự thích nghi đầy ngẫu hứng. Người dân miền Tây vốn tính hào sảng và không quá cầu kỳ về hình thức. Đối với họ, việc ngồi bàn inox giữa gió trời để thưởng thức miếng gà rán hay đĩa mì Ý không hề làm giảm đi chất lượng bữa ăn. Ngược lại, nó còn tạo ra một không khí náo nhiệt, tự nhiên và gần gũi lạ thường.

Sự tương phản giữa một thương hiệu gà rán toàn cầu và bộ bàn ghế "quốc dân" của người Việt đã tạo nên một lát cắt văn hóa thú vị. Nó minh chứng cho việc khi các giá trị hiện đại về đến địa phương, chúng sẽ tự động tìm cách hòa nhập với hơi thở và thói quen của người dân nơi đó. Hình ảnh những gia đình quây quần bên bàn inox ăn gà rán chính là minh chứng rõ nhất cho sự giao thoa đầy duyên dáng này.