Hãy cho 1 chiếc giày vào két sắt khi ở khách sạn, hành động tưởng khó hiểu nhưng lại giúp bạn tránh rắc rối

Khi đi du lịch, đặc biệt là ở những nơi xa lạ, việc vô tình bỏ quên đồ đạc quan trọng trong phòng khách sạn không phải chuyện hiếm. Từ hộ chiếu, tiền mặt cho tới các thiết bị điện tử, chỉ cần vội vàng một chút khi trả phòng là đủ khiến chuyến đi kết thúc trong căng thẳng.

Theo chia sẻ trên The Times of India, một mẹo cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả được các tiếp viên hàng không truyền tai nhau là: hãy đặt một chiếc giày vào két sắt khách sạn cùng với những vật dụng có giá trị.

Nghe qua có vẻ kỳ lạ, nhưng nguyên lý lại vô cùng hợp lý.

(Ảnh: @esthertravels)

Bởi lẽ, không ai muốn rời khỏi phòng chỉ với… một chiếc giày. Khi chuẩn bị ra ngoài hoặc trả phòng, việc phát hiện thiếu một bên giày sẽ ngay lập tức khiến bạn nhớ ra rằng mình còn chưa mở két sắt. Đây được xem như một "lời nhắc nhở tự nhiên", giúp bạn không quên lấy lại hộ chiếu, ví tiền hay đồ điện tử đã cất bên trong.

Mẹo nhỏ này được một tiếp viên hàng không tên Esther chia sẻ. Là người thường xuyên phải ở khách sạn do tính chất công việc, Esther cho biết cô đã áp dụng cách này suốt nhiều năm và chưa từng gặp tình huống quên đồ trong két.

Theo Esther, đa phần du khách đều nhớ cất đồ quý vào két an toàn khi mới nhận phòng. Tuy nhiên, đến lúc rời đi thì lại dễ quên, nhất là khi phải vội vã ra sân bay hoặc chạy theo lịch trình dày đặc. Chính vì vậy, việc đặt thêm một chiếc giày vào két sắt sẽ buộc bạn phải mở két ra trước khi rời phòng.

Két sắt khách sạn vốn được thiết kế để bảo vệ tài sản của khách, nhưng chính nơi an toàn này lại thường là chỗ khiến nhiều người… quên đồ nhất. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn tới việc mất hộ chiếu, tiền mặt hoặc giấy tờ quan trọng, kéo theo hàng loạt rắc rối phát sinh sau đó.

(Ảnh: Supplyhotel)

Ngoài giày dép, một số du khách cũng áp dụng cách tương tự với những vật dụng thiết yếu khác như áo khoác, tai nghe, dây sạc hay thậm chí là chìa khóa phòng. Điểm chung là đó phải là món đồ bạn chắc chắn sẽ cần trước khi rời khách sạn, để nó đóng vai trò như "tín hiệu cảnh báo" cuối cùng.

Trong guồng quay vội vã của các chuyến du lịch - từ đóng gói hành lý, canh giờ ra sân bay cho tới việc di chuyển liên tục - các du khách rất dễ quên những chi tiết nhỏ. Và đôi khi, chỉ cần một bước đơn giản như đặt một chiếc giày vào két sắt cũng đủ giúp bạn tránh được những tình huống "dở khóc dở cười" vào phút cuối.

Một mẹo nhỏ, không tốn chi phí, nhưng lại có thể cứu nguy trong những khoảnh khắc quan trọng - đúng như cách mà nhiều tiếp viên hàng không vẫn âm thầm áp dụng suốt nhiều năm qua.