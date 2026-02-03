Tin vui từ Vietravel Airlines dịp sát Tết 2026

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường du lịch – hàng không nội địa đón nhận thêm tín hiệu tích cực khi Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh – Vinh. Tuyến bay mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực đi lại trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời mở thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách có nhu cầu về quê, công tác hoặc du lịch dịp Tết.

Theo Báo Nhân Dân, đường bay TP.HCM – Vinh chính thức được Vietravel Airlines đưa vào khai thác từ ngày 1/2/2026, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong mạng bay nội địa của hãng. Việc mở tuyến bay này giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và khu vực Bắc Trung Bộ – nơi có nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt vào mỗi dịp lễ, Tết.

Ảnh Vietravel Airlines

Thông tin từ Vietnam.vn cho biết, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VU550 đã cất cánh với khoảng 180 hành khách trên khoang. Theo kế hoạch, tuyến TP.HCM – Vinh sẽ được khai thác với tần suất nhiều chuyến mỗi ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn của người dân trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Đại diện hãng khẳng định việc bố trí tần suất bay linh hoạt sẽ giúp hành khách dễ dàng sắp xếp lịch trình, hạn chế tình trạng quá tải thường thấy vào mùa cao điểm.

Không chỉ mang ý nghĩa bổ sung thêm một đường bay mới, tuyến TP.HCM – Vinh còn được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối các vùng kinh tế – du lịch trọng điểm. Vietravel Airlines cho biết việc mở đường bay này nằm trong định hướng hoàn thiện mạng đường bay nội địa, từng bước nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường hàng không trong nước.

Tàu bay Vietravel Airlines hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Ở góc độ du lịch, Vinh là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ để du khách tiếp cận nhiều điểm đến quen thuộc như Cửa Lò, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Bình. Việc có thêm đường bay thẳng từ TP.HCM giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng khách hai chiều, nhất là trong bối cảnh du lịch nội địa được dự báo tiếp tục sôi động dịp Tết 2026.

Theo Báo Tin Tức, nhu cầu bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay được dự báo tăng mạnh, nhiều chặng bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc thường xuyên ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao. Trong bối cảnh đó, việc Vietravel Airlines kịp thời bổ sung đường bay TP.HCM – Vinh được đánh giá là động thái phù hợp, góp phần chia sẻ áp lực cho hệ thống vận tải hàng không và mang lại thêm lựa chọn di chuyển cho người dân.

Cửa Lò hay Làng Sen quê Bác là điểm du lịch nổi tiếng, dễ dàng tiếp cận hơn khi có đường bay mới (Ảnh TH)

Với việc liên tục mở rộng mạng bay và tập trung vào các chặng nội địa trọng điểm, Vietravel Airlines đang cho thấy nỗ lực bắt nhịp nhu cầu thị trường dịp cao điểm cuối năm. Đường bay TP.HCM – Vinh vì thế không chỉ là “tin vui” cho hành khách sát Tết 2026, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho du lịch và kết nối vùng trong thời gian tới.