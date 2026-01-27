Bamboo Airways ra thông báo mới tới hàng triệu hành khách có vé máy bay cuối năm, Tết 2026

Mới đây, hãng hàng không Bamboo Airways đã phát đi thông báo quan trọng, khuyến nghị hành khách chủ động hơn trong kế hoạch đi lại để hạn chế rủi ro chậm chuyến vào giai đoạn cao điểm cuối năm hay đợt Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, theo thông tin trên trang chính thức của hãng hàng không, những ngày cuối năm, hiện tượng sương mù dày đặc thường xuyên xuất hiện tại một số sân bay khu vực miền Bắc, đặc biệt là trong khung giờ sáng sớm và ban đêm. Điều này làm giảm tầm nhìn đường băng, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện cất, hạ cánh của máy bay và có thể tác động tới thời gian khai thác chuyến bay.

Hãng hàng không cho biết, trong trường hợp điều kiện thời tiết chưa đảm bảo an toàn, một số chuyến bay có thể phải điều chỉnh giờ cất hoặc hạ cánh để chờ điều kiện phù hợp hơn. Việc thay đổi lịch khai thác là biện pháp bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tổ bay, dù có thể gây ra những bất tiện nhất định trong hành trình.

Trước tình hình này, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nên chủ động sắp xếp thời gian ra sân bay sớm hơn dự kiến. Thời điểm cao điểm lễ, Tết thường ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các trục đường dẫn vào sân bay, nguy cơ ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhiều chuyến bay có thể phải điều chỉnh giờ cất hoặc hạ cánh do điều kiện thời tiết (Ảnh minh hoạ)

Thực tế cho thấy, cuối năm là giai đoạn “nhạy cảm” của ngành hàng không khi nhu cầu đi lại tăng cao trong khi thời tiết lại diễn biến phức tạp. Chỉ một đợt sương mù kéo dài cũng có thể khiến nhiều chuyến bay bị chậm dây chuyền, ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của hàng nghìn hành khách.

Những lưu ý với hành khách đi máy bay dịp cao điểm cuối năm

Trong bối cảnh lượng khách tăng mạnh và thời tiết khó lường, các chuyên gia hàng không khuyến cáo hành khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến đi.

Trước hết, việc làm thủ tục trực tuyến trước giờ bay được xem là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi tại sân bay, đồng thời giảm áp lực cho các quầy làm thủ tục trong giờ cao điểm.

Hành khách cũng nên thường xuyên theo dõi thông tin chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động hoặc tin nhắn từ hãng hàng không để kịp thời nắm bắt các thay đổi về giờ bay. Trong trường hợp chuyến bay bị điều chỉnh do thời tiết, việc cập nhật sớm sẽ giúp hành khách chủ động hơn trong sắp xếp lịch trình cá nhân.

Một lưu ý quan trọng khác là chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ, kiểm tra kỹ hành lý xách tay và ký gửi theo đúng quy định của hãng. Dịp cao điểm, chỉ một sai sót nhỏ trong giấy tờ hoặc hành lý cũng có thể khiến hành khách mất thêm thời gian xử lý, thậm chí lỡ chuyến bay.

Với những hành khách có lịch trình quan trọng trong dịp Tết, các chuyên gia khuyên nên chủ động tạo “khoảng đệm thời gian” trong kế hoạch di chuyển, tránh sắp xếp các công việc sát giờ hạ cánh. Nếu có điều kiện lựa chọn, các chuyến bay vào khung giờ giữa ngày thường ít bị ảnh hưởng bởi sương mù hơn so với sáng sớm hoặc tối muộn.

Phía Bamboo Airways nhấn mạnh, an toàn bay luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định khai thác. Hãng mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, khi áp lực vận hành và yếu tố thời tiết đều ở mức cao.

Trong bối cảnh hàng triệu người chuẩn bị lên đường về quê hoặc du xuân, việc chủ động nắm thông tin, chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tâm lý linh hoạt được xem là yếu tố quan trọng giúp hành trình bằng đường hàng không diễn ra suôn sẻ hơn, ngay cả khi thời tiết không hoàn toàn thuận lợi.