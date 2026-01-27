Có gì hot ở Gian hàng trải nghiệm sản phẩm của Huawei tại Cresent Mall?

Cuối tuần qua, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc - Huawei - đã mang Gian hàng Trải nghiệm (Huawei Pop-up Store) trở lại TTTM Crescent Mall, nơi người dùng có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái thiết bị của hãng.

Gian hàng Trải nghiệm Huawei nhận được đông đảo sự chú ý của khách tham quan trong những ngày cuối tuần

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, hoạt động mở ra không gian trải nghiệm trực quan cho các khách hàng. Tại đây, nhiều sản phẩm nổi bật của Huawei như điện thoại HUAWEI Mate X7, tai nghe HUAWEI FreeClip 2, máy tính bảng HUAWEI MatePad 12 X, cùng các phiên bản mới của HUAWEI WATCH GT 6 Series đã được trưng bày và giới thiệu, thu hút đông đảo khách tham quan và trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Tại gian hàng, HUAWEI FreeClip 2 - mẫu tai nghe open-ear mới nhất của hãng, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ thiết kế kẹp vành tai, nhìn thoáng qua giống như một món phụ kiện thời trang độc đáo.

Không chỉ mang đến chất âm ấn tượng cùng khả năng đàm thoại trong trẻo, người dùng còn bị thu hút bởi với vẻ ngoài tinh tế như một chiếc khuyên tai của HUAWEI FreeClip 2. Đặc biệt, khi đi kèm những phụ kiện tinh xảo từ STYLE by PNJ, chiếc tai nghe này không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn mang đậm tính thời trang, cho phép người dùng mix & match như điểm nhấn cá tính.

Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm điện thoại gập HUAWEI Mate X7 mới ra mắt gần đây

Đặc biệt tối 25/1, sự kiện thêm phần sôi động với sự xuất hiện của "em xinh" Mỹ Mỹ cùng visual cá tính, năng động. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi giao lưu, trò chuyện với các bạn trẻ và chia sẻ trải nghiệm cá nhân về các sản phẩm công nghệ của Huawei.

Mỹ Mỹ cho biết cô đã rất ấn tượng với sự thoải mái ngay từ lần đầu đeo thử HUAWEI FreeClip 2, và càng bất ngờ hơn về độ ‘bám tai’ chắn chắn của sản phẩm này khi tham gia mini game tương tác cùng người hâm mộ

HUAWEI FreeClip 2 là mẫu tai nghe open-ear mới nhất từ Huawei, vừa được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 23.01. Sản phẩm có mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop. Từ nay đến hết ngày 23 tháng 02, khi mua HUAWEI FreeClip 2, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết, chỉ còn 3.990.000 đồng, và nhận quà tặng phụ kiện trang sức cao cấp. Độc giả có thể tìm hiểu thêm tại ĐÂY.