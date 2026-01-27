“Song kiếm hợp bích” cùng Mỹ Hảo, gen Z viết lại định nghĩa Tết gắn kết

Làn gió mới thổi bay nỗi lo Tết theo phong cách Gen Z

Trong tâm thức của các bậc phụ huynh, mùa Tết ắt hẳn đồng nghĩa với nhà cửa tươm tất, thơm tho và thường gắn liền với muôn kiểu lo toan. Để vườn nhà gọn gàng, cửa kính sáng bóng cũng như bát đũa sạch sẽ, cha mẹ lắm khi phải tất bật cả ngày, vô tình khiến cho không khí quây quần trở nên nặng nề và thiếu vắng tiếng cười.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ Gen Z lại khao khát tận hưởng những trải nghiệm Tết khác biệt thay vì chìm đắm vào áp lực quét dọn. Bằng nguồn năng lượng tích cực, họ muốn giúp ông bà và cha mẹ từng bước thích ứng với việc lo Tết theo cách hiện đại, hiệu quả mà vẫn cực chill. Nhờ đó, cả nhà có thể sum vầy thật vui vẻ và thư giãn ngay trong lúc lau kính, rửa bát hay lau nhà.

Bắt sóng được tần số sáng tạo ấy, Thương hiệu Mỹ Hảo đã ra mắt MV "Tết này cứ để con lo" đậm chất Gen Z. MV mở màn bằng khung cảnh quen thuộc khi nhân vật nữ chính nô nức quay về đón Tết, nhưng ngỡ ngàng nhận ra tâm trạng ngao ngán của ba mẹ và em trai trước khối lượng việc nhà khổng lồ. Thế là cô nàng ra sức vận dụng "tinh túy Gen Z" để biến gánh nặng dọn dẹp thành cuộc vui và sợi dây kết nối mọi thành viên.

Từ đây, niềm vui và nụ cười tràn ngập mọi khung hình. Người xem có thể cảm nhận bầu khí rộn ràng qua những hình ảnh sôi nổi và ấm áp tình thân, những gam màu rực rỡ, những động tác nhảy dễ thương trên nền nhạc trendy mang âm hưởng dân gian. Cứ thế, MV "Tết này cứ để con lo" mang đến làn gió mới mát lành, thổi bay gánh nặng lo Tết của các gia đình Việt.

Hình ảnh gia đình trẻ trung, tươi mới trong MV của Mỹ Hảo

Không chỉ vậy, MV còn khéo léo khắc họa chân dung những người trẻ thích lo Tết theo cách riêng – hiện đại, vui nhộn, nhẹ nhàng hơn để cả nhà cùng hưởng mùa Tết vẹn toàn. Các chi tiết đáng nhớ hẳn khiến người xem trầm trồ trước phong cách "lo cho Tết này thêm vui, vui theo lối mới, vừa lạ vừa quen, vừa nay vừa xưa". Đó là tuyệt chiêu dùng tăm nước xử lý bụi bẩn bám trên các ngóc ngách của bộ ghế gỗ rồng phượng, là động tác tay "chà đĩa" điệu nghệ mà hài hước của ông bà,… Hơn thế nữa, nhân vật chính còn chủ động sử dụng những sản phẩm thân thuộc, chuyên dụng cho từng đầu việc để đạt được hiệu quả tối đa trong "công cuộc tổng vệ sinh" nhà cửa đón Tết.

"Trợ thủ đắc lực" giúp người trẻ giữ lửa sum vầy

Quả thật, sự hào hứng trong những bước nhảy hay nét lém lỉnh từ tuyệt chiêu tăm nước sẽ kém trọn vẹn nếu thiếu đi "quyền trợ giúp" từ những "trợ thủ nhỏ mà có võ" mang thương hiệu Mỹ Hảo. Đây là bí quyết góp phần giúp gen Z có thể "cân" nhiều việc nhà mà vẫn giữ được thần thái rạng rỡ trong khi lo Tết.

Bộ sản phẩm Mỹ Hảo không chỉ là "trợ thủ đắc lực" trong việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết

Vốn gắn bó với thế hệ ông bà, cha mẹ nhiều thập kỷ, các sản phẩm Mỹ Hảo ngày nay đang khoác lên mình diện mạo bắt mắt, trẻ trung hơn và sẵn sàng "nhập cuộc" cùng phong cách lo Tết linh hoạt của giới trẻ. Khi những vết dầu mỡ hay bụi bẩn được xử lý hiệu quả và nhanh chóng, tất cả thành viên trong nhà sẽ có thêm nhiều thời gian để cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua.

Bộ sản phẩm Mỹ Hảo trong vai trò "người bạn đồng hành" giúp Gen Z giữ lửa sum vầy

Trên hành trình mới này, Mỹ Hảo không chỉ dừng lại ở vai trò người bạn đồng hành của thế hệ trước mà đã hóa người bạn đồng hành giúp Gen Z giữ lửa sum vầy. Từ đó, mỗi lần cùng nhau lau kính, rửa bát hay lau sàn đều có thể biến thành những khoảnh khắc tụ họp rôm rả. Việc dọn dẹp lúc này giống như cái cớ đáng yêu để cả gia đình xích lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia công việc và nhân đôi niềm vui đón Tết.

Mỹ Hảo sẵn sàng đồng hành cùng gen Z để tạo nên một mùa Tết vui tươi, sáng tạo cho cả nhà

MV "Tết này cứ để con lo" vừa là một món quà âm nhạc ý nghĩa vừa là lời khẳng định mạnh mẽ về một Mỹ Hảo tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để lắng nghe và thấu hiểu người trẻ. Là thương hiệu Việt lâu đời, đáng tin cậy trong tâm trí nhiều thế hệ ông bà và cha mẹ, Mỹ Hảo vẫn quyết định "F5" chính mình khi khéo léo kết hợp những giá trị truyền thống vững chãi với phong cách sống hiện đại và đầy cá tính của Gen Z. Thương hiệu đã chọn cách đồng hành cùng người trẻ để tiếp thêm sức mạnh, giúp họ lo Tết theo cách riêng mà vẫn gắn kết gia đình.

Nét đổi mới đầy bản lĩnh trên hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều bạn Gen Z. Điều này không chỉ giúp khích lệ các bạn trẻ bắt tay vào việc nhà một cách hứng khởi hơn, mà còn truyền cảm hứng để họ cùng Mỹ Hảo kiến tạo một mùa Tết gắn kết, sáng tạo và ngập tràn tiếng cười.

Hãy cùng thưởng thức MV "Tết này cứ để con lo" tại kênh Youtube chính thức của Mỹ Hảo.