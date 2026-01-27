Mở đầu năm mới với nhiều tín hiệu tích cực, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố những phân tích nổi bật từ dữ liệu tìm kiếm, qua đó phác họa bức tranh các xu hướng du lịch đã định hình thị trường Việt Nam trong năm 2025 vừa qua. Theo ghi nhận, lượt tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ du khách quốc tế đã tăng 21% so với năm 2024.

Dựa trên dữ liệu được công bố gần đây của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025 đạt mức kỷ lục với 21,2 triệu người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chuyên gia, sự gia tăng về mức độ quan tâm của khách quốc tế cho thấy Việt Nam đang không ngừng củng cố vị thế điểm đến hàng đầu khu vực, nhờ khả năng kết nối thuận lợi, chính sách thị thực cải thiện, cùng trải nghiệm du lịch đa dạng.

Xét về số lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế dẫn đầu bảng top 5 với mức quan tâm tìm kiếm tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Nhật Bản vươn lên giữ vị trí thứ hai với mức tăng 18%, theo sau là Hoa Kỳ. Thái Lan giữ hạng tư, đạt mức tăng 36% trong khi Philippines soán ngôi Đài Loan (Trung Quốc) để góp mặt trong top 5 với tỷ lệ tăng ấn tượng 86% trong năm 2025.

Nhìn chung, bảng xếp hạng điểm đến lần này không thay đổi nhiều so với năm 2024, song mức độ quan tâm tại các điểm đến đều tăng trưởng mới là điểm đáng chú ý trong năm 2025.

Theo số lượt tìm kiếm nơi lưu trú mảng nội địa, Đà Nẵng đang dẫn đầu khi sự quan tâm của khách quốc tế dành cho thành phố này tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Thành phố Hồ Chí Minh (+26%), Nha Trang (+2%), Hà Nội (+23%) và hoàn thiện top 5 là Phú Quốc, với mức quan tâm tăng 49% so với năm ngoái.

Top điểm đến đón khách quốc tế năm 2025 Đà Nẵng 25% TP. Hồ Chí Minh 26% Nha Trang 2% Hà Nội 23% Phú Quốc 49%

Song song với sự tăng trưởng của du lịch quốc tế, mức độ quan tâm dành cho du lịch nội địa nói chung cũng ghi nhận đà tăng tích cực, với lượt tìm kiếm chỗ ở trong nước tăng 14% trong suốt năm 2025. Xu hướng gia tăng quan tâm đến du lịch nội địa cho thấy du khách Việt Nam tiếp tục yêu thích những trải nghiệm khám phá địa phương và các kỳ nghỉ ngắn ngay tại quê nhà. Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay, khi gần một nửa du khách cho biết họ dự định ưu tiên du lịch trong nước nhiều hơn so với quốc tế trong năm 2026.

Tại thị trường nội địa, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu tỉ lệ tăng trưởng trong lượt tìm kiếm của khách Việt, tăng 29% so với cùng kỳ 2024. Các điểm đến như Hà Nội (+28%) và Thành phố Hồ Chí Minh (+17%) cũng ghi nhận sự gia tăng về mức độ quan tâm du lịch bên cạnh các địa phương khác.