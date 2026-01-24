"Mẹ vung 100 triệu mua nệm rởm nhưng đay nghiến con vì ly nước 30k”, chuyện du lịch cùng gia đình khiến giới trẻ khóc ròng mùa Tết

Cuối năm luôn là thời điểm lòng người rộn ràng với những kế hoạch dịch chuyển. Bên cạnh những chuyến đi của đôi lứa hay bạn bè thì hành trình cùng bố mẹ luôn mang lại những xúc cảm đặc biệt nhất. Thế nhưng những ngày gần đây một chủ đề đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế lẫn Việt Nam chính là nỗi niềm khó nói của những người con hiếu thảo khi dẫn phụ huynh đi du lịch. Những câu chuyện dở khóc dở cười này nhanh chóng trở thành một kiếp nạn chung khiến nhiều người phải gật gù vì thấy bóng dáng mình trong đó.

Đối với một số người, việc dẫn bố mẹ đi du lịch không chỉ là một chuyến đi mà còn là một bài kiểm tra sự kiên nhẫn của các con. Họ thừa nhận rằng dù rất yêu thương bố mẹ nhưng họ vẫn cảm thấy kiệt sức khi phải đối mặt với thói quen tiết kiệm đôi khi chưa phù hợp của phụ huynh.

(Ảnh minh hoạ)

Đơn cử như câu chuyện gây xôn xao về một người mẹ sẵn sàng chi hơn 110 triệu đồng để mua một chiếc nệm trong khu du lịch nhưng lại quay sang trách mắng con cái chỉ vì một ly nước dừa giá 30.000 đồng : “Tôi dẫn mẹ và con gái của tôi đi du lịch Thái Lan. Mẹ tôi bị dụ, thẳng tay mua cái nệm giá 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng), mua chai thuốc trị nọc rắn gì đấy 5.000 tệ (gần 19 triệu đồng). Thế nhưng tôi mua ly nước dừa trong khu du lịch có 8 tệ (chỉ 30 nghìn đồng) thôi, mà mẹ tôi khó chịu lườm lườm nhìn sang suốt vì thấy đắt. Tôi cho con gái cưỡi voi, phí cưỡi cũng rẻ thôi, nhưng mẹ tôi mắng con bé không ra gì vì tiêu hoang. Từ đấy về sau tôi thề không bao giờ đi du lịch cùng mẹ nữa”.

Ngoài ra, còn có trường hợp ba mẹ quá tiết kiệm tiền cho con như: “Có lần tôi dẫn mẹ chồng và con trai đi du lịch Thanh Đảo. Tôi thèm hải sản lắm, ai ngờ vừa xuống tàu mẹ chồng tôi bảo ngay: ‘Đi ăn mì đi.’ Tôi nghe xong đáp luôn: ‘Không ạ, con bò cả chặng đường dài đâu chỉ đến đây để ăn mì suông.’”

Khoảng cách thế hệ càng lộ rõ hơn trong những bữa ăn tại các nhà hàng. Trong khi con cái muốn bố mẹ tận hưởng không gian và hương vị cao cấp thì các bậc phụ huynh lại vô tình gây ra những tình huống khó xử khi chê đắt hoặc đòi về nhà tự nấu cho rẻ: “Đây mua vé buffet 198 tệ (tầm 750 nghìn đồng) , mẹ tôi ăn mỗi dĩa mì xào rồi thôi, bố tôi thì chê đắt quá, tiếc tiền không chịu ăn. Sau đó ông còn ra chửi nhau với nhân viên vì người ta không chịu hoàn tiền, ông bảo đã ăn gì đâu phải hoàn chứ?”

Bên cạnh những câu chuyện đau đầu trên thực tế vẫn có rất nhiều góc nhìn tích cực và cách hóa giải mâu thuẫn cực kỳ thông minh. Có những người trẻ lại vô cùng hào hứng với các chuyến đi gia đình bởi họ chọn cho mình một tâm thế hoàn toàn khác. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ họ chọn cách để bố mẹ quản lý và lo liệu hết mọi việc từ ăn uống đến đi lại: “Tôi thì ngược lại, thích đi du lịch với gia đình, cứ cho cha mẹ quản hết lo hết, nào họ cần tới mình thì mình mới làm để đỡ bị càm ràm dù mình làm đúng hay sai. Cho nên trong mắt cha mẹ thì hơi vô dụng nhưng kệ đại đại đi, yên bình là được Đời còn bao lâu đâu mà không thể dành thời gian cho gia đình nhỉ?”

(Ảnh minh hoạ)

Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng đời còn bao lâu đâu mà không thể dành thời gian cho gia đình nên họ sẵn sàng lùi lại một bước để chiều lòng bố mẹ. Thậm chí có những gia đình mà phụ huynh cực kỳ chịu chơi sẵn sàng lăng xả cùng con cái trong mọi hành trình. Trong những chuyến đi đó con cái muốn gì cũng được chiều hết lòng: “Tôi thì thích đi với ba mẹ, tại vì nhà tôi đi chơi thì chơi 100% luôn, đặc biệt con cái muốn gì cũng chiều hết. Đi chơi về, lên mấy kg luôn”.

Suy cho cùng những bất đồng về thói quen hay cách tiêu tiền cũng chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn về tình cảm gia đình. Có lẽ thay vì mong cầu một chuyến đi hoàn hảo không tì vết chúng ta bắt đầu chấp nhận rằng những phàn nàn của bố mẹ cũng giống như một đặc sản của các chuyến đi gia đình. Hiểu được sự tiết kiệm của bố mẹ đôi khi là vết tích của những năm tháng vất vả sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù đôi lúc có khóc ròng vì sự khác biệt nhưng sau tất cả khoảnh khắc được ngồi cùng nhau giữa một vùng đất mới vẫn là điều mà nhiều người mong muốn thực hiện mỗi khi Tết đến xuân về.