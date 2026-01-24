Gia Lai đặt du lịch xanh làm trụ cột phát triển dài hạn

Gia Lai triển khai Đề án du lịch 2025 - 2030, lấy phát triển xanh, bền vững làm trọng tâm, hướng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Dũng Nhân

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ thể hiện quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn cho thấy một lựa chọn chiến lược rõ ràng: phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy “xanh - bản sắc - an toàn” làm nền tảng lâu dài.

Trong bối cảnh nhiều địa phương chạy đua mở rộng quy mô, Gia Lai xác định hướng đi khác biệt khi đặt trọng tâm vào khai thác hài hòa tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa đặc thù của Tây Nguyên. Đây được xem là “điểm tựa” quan trọng giúp du lịch Gia Lai nâng cao sức cạnh tranh mà không đánh đổi môi trường và bản sắc.

Gia Lai sở hữu lợi thế hiếm có với hệ sinh thái núi rừng, hồ tự nhiên, thác nước, cao nguyên bazan cùng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản Chămpa và nhiều giá trị khảo cổ, lịch sử. Tuy nhiên, những tiềm năng này trong thời gian dài vẫn chưa được khai thác tương xứng. Đề án lần này đặt mục tiêu chuyển từ khai thác manh mún sang phát triển có quy hoạch, gắn bảo tồn với phát huy giá trị, coi tài nguyên là “vốn tự nhiên” cần được gìn giữ cho các thế hệ sau.

Gia Lai lựa chọn phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và du lịch khoa học. Ảnh: Dũng Nhân

Từ định hướng đó, Gia Lai lựa chọn phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và du lịch khoa học. Đây không chỉ là các sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh mà còn bắt kịp xu hướng du lịch có trách nhiệm, trải nghiệm sâu và lưu trú dài ngày của du khách hiện nay.

Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 45.500 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân đạt 3 ngày. Những con số này cho thấy Gia Lai không chỉ hướng đến tăng lượng khách mà đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng chi tiêu và giá trị gia tăng từ du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Kế hoạch triển khai Đề án xác định rõ vai trò của quản lý nhà nước và tư duy phát triển. Du lịch được nhìn nhận là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, chuyển từ tư duy “làm du lịch theo phong trào” sang phát triển chuyên nghiệp, có chiến lược dài hạn.

Một trụ cột quan trọng khác là đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Gia Lai ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối các điểm đến, nâng cấp cơ sở lưu trú, đồng thời thu hút đầu tư vào các khu, điểm du lịch có tiềm năng. Việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.

Song song với đó, Đề án đặc biệt nhấn mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, xúc tiến quảng bá, đặt dịch vụ và nâng cao trải nghiệm du khách được xem là giải pháp then chốt để Gia Lai bắt kịp xu thế phát triển du lịch hiện đại.

Nguồn nhân lực cũng được xác định là “nút thắt” cần tháo gỡ. Mục tiêu đến năm 2030 có trên 25.000 lao động du lịch được đào tạo, bồi dưỡng cho thấy tỉnh đặt trọng tâm vào chất lượng con người - yếu tố quyết định sự chuyên nghiệp và hình ảnh điểm đến.

Ở tầm nhìn đến năm 2045, Gia Lai hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, thân thiện, giàu bản sắc, có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Để đạt được điều đó, Đề án yêu cầu tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh.

Định hướng du lịch xanh và bền vững sẽ không chỉ giúp Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn tạo dựng vị thế riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam trong dài hạn.