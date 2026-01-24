Choáng với cảnh "Bay không khách" đỏ rực sân bay, lý do vé Tết đắt là đây

Nếu có dịp ghé sân bay những ngày này chắc hẳn bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn lên bảng điều khiển chuyến bay. Thay vì danh sách điểm đến quen thuộc là hàng loạt dòng chữ đỏ rực báo hiệu những chuyến bay không khách từ các tỉnh đổ về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn những chiếc chuyên cơ hiện đại cất cánh với khoang ghế trống trơn trong khi chiều ngược lại người dân đang phải bấm bụng chi số tiền lớn để mua vé về quê, chúng ta mới hiểu hết được những nghịch lý thầm lặng của ngành hàng không mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ảnh: Nguyễn Oanh

Lý do của hiện tượng này thực ra rất đơn giản và mang tính thời điểm. Trước Tết dòng người thường đổ dồn về một hướng duy nhất là từ các thành phố lớn về quê ăn Tết khiến nhu cầu chiều đi tăng vọt và luôn trong tình trạng cháy vé. Tuy nhiên ở chiều ngược lại từ các tỉnh vào TP.HCM lại gần như không có khách vì mọi người đều đang ở quê đoàn viên.

Để có đủ tàu bay phục vụ cho những lượt khách tiếp theo đang đợi ở Tân Sơn Nhất, các hãng buộc phải thực hiện những chuyến bay rỗng này để đưa máy bay quay đầu về lại căn cứ. Dù không có một hành khách nào trên khoang nhưng mọi chi phí từ nhiên liệu, phí cất hạ cánh cho đến lương cho phi hành đoàn đều phải chi trả đầy đủ như một chuyến bay bình thường. Khi một chiều bay không có khách thì chiều còn lại buộc phải gánh thêm phần chi phí vận hành khổng lồ này để đảm bảo hãng không bị lỗ nặng trong mùa cao điểm. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho vé máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh khác tăng cao trong dịp Tết.

Để có đủ tàu bay phục vụ cho những lượt khách tiếp theo đang đợi ở Tân Sơn Nhất, các hãng buộc phải thực hiện những chuyến bay rỗng này để đưa máy bay quay đầu về lại căn cứ

Thực tế hiện tượng "chở gió" này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn là một vấn đề nhức nhối trên thế giới với thuật ngữ ghost flights (chuyến bay ma). Tại châu Âu và Mỹ các hãng hàng không đôi khi phải thực hiện những chuyến bay dù không có hành khách nào chỉ để giữ vị trí đỗ (slot) tại các sân bay lớn. Việc bỏ chuyến có thể khiến hãng mất quyền khai thác tại các sân bay đắc địa vào tay đối thủ trong mùa tiếp theo.

Hình ảnh những bảng điện tử đỏ lòm báo bay không khách tại Việt Nam hay câu chuyện về những chuyến bay ma trên thế giới đều cho thấy những áp lực cực lớn mà ngành hàng không phải đối mặt. Thay vì bức xúc với mức giá vé cao điểm, chúng ta có thể phần nào thấu hiểu rằng đằng sau đó là cả một nỗ lực điều phối khổng lồ để giữ cho guồng quay di chuyển được vận hành trơn tru. Những chuyến bay rỗng dù trông có vẻ xót xa nhưng lại là mắt xích quan trọng để mỗi cuộc đoàn viên của chúng ta được trở nên trọn vẹn hơn vào mỗi dịp Tết đến xuân về.