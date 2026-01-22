Tự hào hộ chiếu Việt Nam xác lập thứ hạng cao nhất 5 năm qua, mang đến những đặc quyền du lịch chưa từng có cho hàng triệu khách Việt

Mới đây, Báo cáo Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) năm 2026 vừa chính thức công bố, mang đến một tin vui lớn cho cộng đồng người dùng Việt Nam. Sau nửa thập kỷ nỗ lực hội nhập và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, tấm hộ chiếu màu xanh tím than của chúng ta đã chính thức xác lập thứ hạng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây không chỉ là một con số trên bảng xếp hạng, mà còn là minh chứng cho vị thế của công dân Việt đang dần được khẳng định trên bản đồ dịch chuyển toàn cầu với những đặc quyền chưa từng có.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), hộ chiếu Việt Nam hiện đứng ở vị trí 86 toàn cầu. So với năm 2025, chúng ta đã ghi nhận bước nhảy vọt đầy ấn tượng khi tăng liền 5 bậc. Đây là cột mốc đáng tự hào nhất kể từ năm 2021, phản ánh độ mở và sự tin cậy ngày càng cao của cộng đồng quốc tế dành cho du khách Việt.

(Ảnh chụp màn hình)

Khách Việt vẫn đang hưởng đặc quyền tự do tại nhiều vùng lãnh thổ từ các nước láng giềng ASEAN đến những cái tên mới nổi như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Mongolia.

Sự thay đổi ngoạn mục trong năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng quốc gia mà còn ở thực chất quyền lực của tấm hộ chiếu. Việc tăng 5 bậc trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đang chạy đua mở cửa cho thấy giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi tại các đại sứ quán, xu hướng e visa và giấy phép du lịch điện tử đang chiếm ưu thế, giúp hành trình của hàng triệu người dân trở nên ngẫu hứng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Với đà thăng tiến này, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những cột mốc rực rỡ hơn, nơi tấm hộ chiếu Việt Nam thực sự là tấm vé thông hành quyền lực đưa du khách chạm đến những cường quốc hàng đầu thế giới.

Theo Henley Passport Index