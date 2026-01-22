Khi những ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề cũng là lúc thị trường vận tải hàng không trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tình trạng vé máy bay khan hiếm cùng mức giá cao ngất ngưỡng khiến nhiều người phải đau đầu tìm kiếm phương án di chuyển thay thế hiệu quả.

Trong bối cảnh đó việc lựa chọn đường sắt để trở về quê hoặc đi du lịch bỗng trở thành một giải pháp kinh tế và đầy thú vị cho những ai vừa muốn tiết kiệm chi phí vừa muốn thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Nổi bật nhất trong số đó chính là đoàn tàu Kết nối di sản miền Trung với mức giá chỉ từ 150.000 đồng đã và đang tạo nên một làn sóng trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Điều khiến du khách thực sự kinh ngạc chính là hệ thống toa xe cộng đồng mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Tại đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tinh tế trang trí không gian theo lối truyền thống cung đình xưa mang lại cảm giác cổ kính và trang trọng. Trên mỗi chuyến hành trình một nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca Huế thính phòng sẽ trực tiếp trình diễn những bản Nam Bình, Phủ Lục hay Cổ Bản để phục vụ người xem.

Bên cạnh toa xe nghệ thuật là khu vực ẩm thực với hàng loạt món bánh trái đặc trưng của xứ Huế. Du khách có thể thoải mái lựa chọn và thưởng thức các loại bánh ít, chả lụa hay nem Huế cùng nhiều loại thức uống đa dạng khác. Sự kết hợp giữa vị ngon của ẩm thực truyền thống và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngoài cửa sổ giúp chuyến đi kéo dài vài giờ đồng hồ trở nên ngắn lại và đầy ắp những kỷ niệm đáng giá. Tất cả toa xe đều được trang bị ghế mềm điều hòa êm ái bố trí khéo léo ngay cạnh những ô cửa sổ để du khách dễ dàng thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô.

Trên tàu có phục vụ chương trình văn hoá nghệ thuật và các món đặc sản

Để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng hằng ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế và Đà Nẵng với khung giờ rất thuận tiện cho việc tham quan. Tại đầu ga Huế du khách có thể lựa chọn tàu HĐ1 xuất phát lúc 7h45 và đến Đà Nẵng lúc 10h35 hoặc chuyến tàu HĐ3 khởi hành lúc 14h25 và cập bến lúc 17h40. Những khung giờ này giúp người dân dễ dàng sắp xếp lịch trình vui chơi trong ngày mà không cần lo lắng về việc di chuyển.

Ở chiều ngược lại xuất phát từ ga Đà Nẵng tàu HĐ2 khởi hành lúc 7h50 và đến Huế lúc 11h05 mang đến cơ hội ngắm nhìn bình minh rực rỡ trên biển. Với những ai muốn tận hưởng không gian hoàng hôn lãng mạn trên đèo Hải Vân thì chuyến tàu HĐ4 xuất phát lúc 15h và đến ga Huế lúc 17h45 là lựa chọn không thể bỏ qua.

Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé lẻ 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá 10% - 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Việc di chuyển bằng tàu hỏa không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính giữa cơn bão giá vé máy bay mà còn mở ra một góc nhìn mới đầy cảm xúc về du lịch đường sắt Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.