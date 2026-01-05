Hoa đỗ mai nở rộ hút hồn du khách đến với Vũng Tàu

Giữa không gian biển vốn quen thuộc với sắc xanh của biển, hoa đỗ mai trở thành điểm nhấn mềm mại, dịu dàng khi tiết trời vào xuân. Nhiều người dân địa phương cho biết, vài năm gần đây, hoa đỗ mai được trồng nhiều hơn tại Vũng Tàu và sinh trưởng khá tốt.