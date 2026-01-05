Hoa đỗ mai nở rộ hút hồn du khách đến với Vũng Tàu

Những ngày đầu năm, khi tiết trời Vũng Tàu mát mẻ, trong lành, hoa đỗ mai đồng loạt bung nở tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng, mang đến cho thành phố biển một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn, báo hiệu mùa xuân đã thực sự gõ cửa.
Ghi nhận tại các khu vực như đường ven Núi Lớn, Núi Nhỏ, khu vực đồi con Heo, một số công viên, những hàng đỗ mai đang vào thời điểm nở rộ nhất.
Từ xa, sắc hồng phớt trải dài trên tán cây nổi bật giữa nền trời xanh, gió biển mát lành, tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh.
Những ngày qua, du khách tìm về Vũng Tàu không chỉ để tận hưởng biển xanh mà còn để ngắm hoa đỗ mai đang nở rộ trên nhiều tuyến đường, khu dân cư.
Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào...
VIDEO: Du khách thích thú chụp hình bên hoa đỗ mai nở rộ ở Vũng Tàu
Hoa đỗ mai có dáng cây thanh mảnh, hoa nhỏ, cánh mỏng, thường nở thành chùm dày khi lá đã rụng gần hết. Khi vào mùa, cả thân cây như được phủ kín bởi sắc hoa hồng nhạt, mang vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ.
Giữa không gian biển vốn quen thuộc với sắc xanh của biển, hoa đỗ mai trở thành điểm nhấn mềm mại, dịu dàng khi tiết trời vào xuân. Nhiều người dân địa phương cho biết, vài năm gần đây, hoa đỗ mai được trồng nhiều hơn tại Vũng Tàu và sinh trưởng khá tốt.
Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa nở đồng loạt, bông dày và thời gian nở kéo dài hơn so với mọi năm khiến người dân địa phương, du khách có thêm thời gian để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng loài hoa mỗi năm chỉ nở 1 lần vào dịp xuân sang.
Không chỉ mang lại niềm vui cho người dân, mùa hoa đỗ mai còn góp phần làm phong phú thêm cảnh quan đô thị và tạo sức hút cho du lịch Vũng Tàu trong những ngày đầu năm.
Nhiều du khách cho biết họ bất ngờ khi giữa thành phố biển lại bắt gặp sắc hoa hồng dịu dàng, gợi nhớ không khí mùa xuân ở các vùng cao nguyên.
Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh hoa đỗ mai nở rộ nhanh chóng lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh Vũng Tàu theo một góc nhìn mới mẻ, nhẹ nhàng hơn.