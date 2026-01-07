Sáng nay, 1 nơi ở Việt Nam chỉ còn -3 độ C, cảnh tượng gây choáng bao trùm

Những ngày gần đây, miền Bắc đang chìm sâu trong đợt rét đậm kéo dài với nền nhiệt giảm mạnh trên diện rộng. Không khí lạnh cường độ mạnh liên tục được tăng cường khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao. Trong bối cảnh đó, sáng sớm nay, ngày 7/1, một địa điểm ở Việt Nam đã ghi nhận mức nhiệt giảm sâu xuống mức âm, gây chú ý.

Cụ thể, vào khoảng 6h sáng, nhiệt độ tại khu vực này được ghi nhận chỉ còn -3 độ C. Cái lạnh buốt bao trùm khiến băng giá xuất hiện dày đặc, phủ trắng cây cối, lối đi, lan can và nhiều công trình trên đỉnh núi. Khung cảnh hiện ra như một bức tranh mùa đông châu Âu, khác hẳn với hình dung quen thuộc về khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

Địa điểm được nhắc tới chính là đỉnh Fansipan - nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương". Với độ cao hơn 3.143m so với mực nước biển, Fansipan từ lâu đã là một trong những khu vực có nền nhiệt thấp nhất cả nước vào mùa đông. Hầu như năm nào, nơi đây cũng ghi nhận những đợt sương muối, băng giá, thậm chí là tuyết rơi khi không khí lạnh đạt ngưỡng mạnh.

Theo ghi nhận trong sáng nay, khoảng từ 6h đến 7h, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan duy trì ở mức -3 độ C. Lớp băng trắng xóa bao phủ khắp "nóc nhà Đông Dương" không chỉ phản ánh mức độ rét sâu của đợt không khí lạnh lần này mà còn mang đến những hình ảnh hiếm gặp. Nhiều đoạn đường đi bộ, bậc thang và cây cối bị băng phủ trắng.

Thực tế, hiện tượng băng tuyết tại Fansipan đã bắt đầu xuất hiện từ khá sớm trong mùa đông năm nay. Được biết, vào ngày 18/12, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh núi. Kể từ đó đến nay, Fansipan liên tục đón nhiều đợt sương muối, băng giá, có thời điểm băng phủ dày khiến toàn bộ cảnh quan chuyển sang một màu trắng xám đặc trưng của mùa đông khắc nghiệt.

Theo quan sát và chia sẻ từ đội ngũ nhân viên vận hành cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết mùa đông năm nay đang có nhiều điểm tương đồng với những năm từng ghi nhận tuyết phủ dày như 2019 và 2021. Đặc điểm khá giống là tuyết rơi nhỏ vào đầu mùa, và như ghi nhận của năm 2019, 2021 thì sau đó tuyết xuất hiện với tần suất dày hơn; lớp tuyết, băng có xu hướng phủ dày hẳn khi các đợt không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về.

Hình ảnh tuyết rơi nhẹ ngày 18/12 (Nguồn: SG)

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp ấn tượng, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân và du khách cần đặc biệt chú ý giữ ấm, hạn chế di chuyển ở những khu vực trơn trượt, đảm bảo an toàn khi tham quan và trải nghiệm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với nền nhiệt xuống sâu và băng giá dày, việc chủ quan có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro không mong muốn.