Chính thức: Tuyến tàu cao tốc mới nhất đi Phú Quốc sẽ khởi hành trong 2 ngày tới

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại và du lịch biển đảo tăng mạnh, thông tin tuyến tàu cao tốc Phú Quốc – Thổ Châu chuẩn bị chính thức vận hành vào ngày 19/1 đang thu hút sự quan tâm của du khách. Đây được xem là tuyến vận tải biển mới, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tới Phú Quốc – điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Theo thông tin từ báo chí địa phương và đơn vị khai thác, tuyến tàu sử dụng tàu cao tốc sức chở hàng trăm hành khách, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng hải hiện hành, xuất phát từ Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) và kết nối trực tiếp tới Thổ Châu, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển so với các chuyến tàu biển truyền thống trước đây.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo tổng hợp từ Cổng thông tin du lịch Kiên Giang, du khách có thể tiếp cận Phú Quốc và Thổ Châu bằng nhiều cách. Đầu tiên với đảo ngọc, đường hàng không vẫn là lựa chọn nhanh nhất, với các chuyến bay thẳng từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… tới sân bay quốc tế Phú Quốc. Ngoài ra, đường biển giữ vai trò quan trọng với các tuyến tàu cao tốc và phà xuất phát từ Hà Tiên, Rạch Giá, thời gian di chuyển dao động từ hơn 1 giờ đến khoảng 2,5 giờ, tùy cảng và loại tàu.

Còn với Thổ Châu, một hòn đảo nhỏ hơn, trước khi có tuyến cao tốc mới, việc đi lại chủ yếu dựa vào tàu biển thông thường hoặc tàu chở hàng kết hợp chở khách, thời gian kéo dài nhiều giờ, phụ thuộc lớn vào thời tiết. Theo các bài viết trên Báo An Giang, chính điều này khiến Thổ Châu dù có tiềm năng nhưng vẫn là điểm đến khó tiếp cận với du khách đại trà. Việc bổ sung tuyến cao tốc từ Phú Quốc được đánh giá là bước ngoặt giúp hành trình ra đảo tiền tiêu trở nên thuận tiện và thực tế hơn.

Du khách có thể dễ dàng di chuyển giữa Phú Quốc...

và Thổ Châu (Ảnh Báo Chính Phủ)

Gợi ý kết hợp du lịch giữa 2 đảo

Từ góc độ trải nghiệm, tuyến tàu mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn mở ra khả năng kết hợp hai điểm đến trong cùng một chuyến đi. Phú Quốc là đảo du lịch phát triển, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh với resort, khu vui chơi, ẩm thực và mua sắm. Trong khi đó, Thổ Châu lại mang dáng dấp hoàn toàn khác: hoang sơ, yên tĩnh và ít chịu tác động của du lịch đại trà.

Theo phân tích từ nhiều chuyên trang du lịch, xu hướng hiện nay của du khách là tìm kiếm những hành trình “hai lớp trải nghiệm”: vừa nghỉ dưỡng tiện nghi, vừa khám phá thiên nhiên nguyên bản. Phú Quốc – Thổ Châu được xem là cặp điểm đến phù hợp với xu hướng này, khi chỉ cần một chuyến tàu cao tốc là có thể chuyển từ không gian du lịch sôi động sang nhịp sống đảo tiền tiêu chậm rãi.

Ở Phú Quốc, du khách có thể ham quan các điểm sinh thái như vườn quốc gia, trải nghiệm cáp treo vượt biển, lặn ngắm san hô tại quần đảo An Thới, hay đơn giản là khám phá ẩm thực địa phương tại chợ đêm, ghé thăm những khu vui chơi, mua sắm sầm uất với dịch vụ chu đáo, tiện nghi.

Du khách đến Phú Quốc để trải nghiệm dịch vụ, sự sôi động

Còn đến Thổ Châu để trải nghiệm sự hoang sơ của thiên nhiên (Ảnh Báo Văn Hoá)

Còn đến với Thổ Châu, trải nghiệm chủ yếu ở đây là đi dạo, thư giãn, tắm biển, ặn ngắm san hô, tham quan làng chài và cảm nhận nhịp sống của cư dân đảo tiền tiêu gắn với biển. Không gian ít dịch vụ đại trà khiến Thổ Châu phù hợp với du lịch trải nghiệm, nhiếp ảnh và những chuyến đi ngắn ngày mang tính khám phá hơn là nghỉ dưỡng sang trọng.

Lưu ý cho du khách

Theo khuyến cáo từ các hãng tàu và cơ quan quản lý giao thông đường thủy, du khách nên theo dõi lịch tàu và tình hình thời tiết biển, nhất là vào mùa gió. Việc đặt vé sớm, chủ động lịch trình và tìm hiểu trước điều kiện lưu trú trên đảo xa sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn.