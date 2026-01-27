1900 Le Théâtre: 10 năm kiến tạo biểu tượng nightlife Việt Nam

Với các doanh nghiệp thuộc "daylife", chạm mốc 10 năm vận hành là điều không quá hiếm. Nhưng trong lĩnh vực nightclub - nơi áp lực cạnh tranh khốc liệt bậc nhất và thị hiếu người trẻ biến động liên tục - một thập kỷ lại là cột mốc "hiếm có khó tìm". Ngay cả trên thị trường quốc tế, không nhiều mô hình club đủ bền bỉ để duy trì bản sắc và sức hút suốt 10 năm.

Và 1900 Le Théâtre (Nghìn Chín) chính là một ngoại lệ đầy tự hào của Việt Nam.

Ra đời năm 2016, 1900 không chỉ tồn tại, mà còn liên tục phát triển, giữ vị thế là một trong những điểm hẹn nightlife nổi bật nhất, sẵn sàng đứng chung bản đồ với nhiều venue danh tiếng trên thế giới. Ngày 28/1/2026 đánh dấu sinh nhật lần thứ 10 của 1900 - một cột mốc hiếm gặp với tuổi thọ của một nightclub tại Việt Nam. Đáng chú ý hơn, 1900 từng đạt thứ hạng cao nhất Việt Nam (#40) trên bảng xếp hạng Top 100 Clubs thế giới.

Từ hiện tượng đến biểu tượng

Tròn một thập kỷ hoạt động, 1900 đã vượt ra khỏi khái niệm một địa điểm giải trí về đêm đơn thuần để trở thành biểu tượng văn hóa. Nếu trước đây, "đi club" thường gắn với những khuôn mẫu cũ và chi phí đắt đỏ, thì 1900 mở ra một hệ quy chiếu mới: nightlife có thể văn minh, có thẩm mỹ, có cộng đồng - và trên hết, được dẫn dắt bởi âm nhạc.

1900 biến việc đi chơi đêm thành một trải nghiệm văn hóa đúng nghĩa, nơi mọi người đến để nghe, để cảm và để kết nối.

(Ảnh: 1900 Le Théâtre)

Không đóng khung một nhóm khách cố định, 1900 xây dựng trải nghiệm đa lớp: có không gian cho những người muốn chill nhẹ, có sân chơi cho nhóm bạn quẩy hết mình, và cũng có chỗ đứng cho những ai thực sự yêu âm nhạc. Chính sự cởi mở này tạo nên cảm giác "ai cũng có chỗ của mình", khiến nightlife trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với nhiều thế hệ.

Là mô hình club quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với dancefloor trung tâm sức chứa lên tới 1000 người, sự ra đời của 1900 đã định nghĩa lại văn hóa đi chơi của người Hà Nội. Thay vì theo đuổi hình ảnh xa xỉ dành riêng cho giới nhà giàu, 1900 lựa chọn thiết kế sàn nhảy gần gũi, tập trung vào chất lượng âm nhạc và nghệ thuật. Nhờ đó, tệp khách tại đây vô cùng đa dạng: từ sinh viên, người đi làm đến du khách nước ngoài.

(Ảnh: 1900 Le Théâtre)

"Trạm phát" âm nhạc hiện đại của giới trẻ

Đến 1900, khán giả không chỉ tìm niềm vui mà còn được tiếp cận những xu hướng âm nhạc mới nhất. Từ các dòng nhạc đang lên đến những bảng xếp hạng toàn cầu, playlist, line-up và trải nghiệm sân khấu luôn được cập nhật liên tục theo nhịp thở thế giới.

Theo cách đó, 1900 đóng vai trò như một "trạm phát" văn hóa, phổ cập âm nhạc hiện đại cho giới trẻ, đưa gu nghe tiến lên từng đêm, từng set nhạc.

(Ảnh: 1900 Le Théâtre)

Song song với việc bắt trend quốc tế, 1900 cũng là một trong những nightclub tiên phong tại Việt Nam theo mô hình Live House. Nhờ hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế L-Acoustics, nơi đây có thể tổ chức live concert với band vào khung giờ sớm, và chuyển sang các sự kiện DJ, ca sĩ vào đêm muộn - mang đến trải nghiệm đa dạng hiếm có trong cùng một không gian.

Điểm hẹn quốc tế giữa lòng Hà Nội

Suốt 10 năm, 1900 liên tục mở rộng "bản đồ âm nhạc" bằng việc mời về hàng loạt DJ quốc tế. Diplo, Yellow Claw, Dimension… - những cái tên từng chỉ xuất hiện trên màn hình - đã trực tiếp trình diễn tại sân khấu 1900, mang đến cho khán giả Việt cơ hội chạm gần hơn với năng lượng của những festival lớn trên thế giới.

Chính tinh thần kết nối đó giúp 1900 trở thành một trong những điểm hẹn quốc tế nổi bật nhất của nightlife Việt, đồng thời góp phần nâng chuẩn trải nghiệm club trong nước.

Tổng số nghệ sĩ từng biểu diễn tại đây đã lên tới hàng nghìn, biến 1900 thành nightclub mời nhiều DJ quốc tế nhất Việt Nam. Không chỉ có nghệ sĩ nước ngoài, sân khấu này còn chào đón loạt biểu tượng của giới trẻ Việt như Sơn Tùng M-TP, RPT MCK, tlinh, Wxrdie… cùng vô số nghệ sĩ tài năng khác.

(Ảnh: 1900 Le Théâtre)

Bệ phóng cho nghệ sĩ Việt

Không dừng ở vai trò điểm diễn, 1900 còn là bệ phóng cho nghệ sĩ trong nước ra mắt sản phẩm mới. Thông qua các sự kiện tại đây, nghệ sĩ có thể trực tiếp kể câu chuyện âm nhạc của mình với cộng đồng người nghe trẻ - nhóm khán giả năng động và sẵn sàng đón nhận cái mới.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn của 1900 so với nhiều club khác: không chỉ tập trung vào DJ nhạc điện tử, mà còn là nơi tổ chức những show diễn dài hơi, mang tinh thần concert, giúp âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Với mục tiêu nuôi dưỡng tài năng âm nhạc điện tử trong khu vực, 1900 thành lập hãng thu âm Dusted Recordings - hiện đã bước sang năm thứ 6 hoạt động. Đơn vị này đang hỗ trợ quảng bá các sản phẩm nhạc điện tử cũng như DJ/Producer Việt một cách chuyên nghiệp ra thị trường trong nước và quốc tế.

(Ảnh: 1900 Le Théâtre)

10 năm - và hành trình vẫn tiếp tục

Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của Sphinix cùng thế hệ Resident DJs mới gồm B.O.B, SyLong, G.Daw, Prince và JUZ KEVIN, 1900 đang tiếp nối những giá trị cốt lõi đã được gây dựng suốt một thập kỷ: bản sắc văn hóa và cảm xúc người nghe.

Kỷ niệm 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời hứa cho chặng đường tiếp theo: tiếp tục làm mới nightlife bằng văn hóa, bằng âm nhạc và tinh thần tiên phong. Từ một "Nhà hát của đêm", 1900 Le Théâtre đang viết tiếp di sản của mình - như một nơi đưa âm nhạc đến gần hơn với giới trẻ, và khiến nightlife Việt Nam trở nên đáng tự hào hơn bao giờ hết.