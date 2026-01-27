Căn nhà đang "nổi như cồn" ở Lâm Đồng

CLIP: Căn nhà dưới tán hoa chùm ớt, đang "nổi như cồn" ở Lâm Đồng
Bà Lánh cho biết dàn hoa chùm ớt của bà thường nở từ tháng 1 kéo dài đến tháng 4, sau khi tàn thì cây phát triển cảnh lá để chuẩn bị mùa hoa sau.
Theo chủ nhà, dàn hoa này ít sâu bệnh, từ lúc trồng đến nay không thấy xuất hiện rắn rít hay côn trùng độc hại. Đến mùa hoa, ong bướm kéo nhau về hút mật khắp cả ngôi nhà.
"Ong xuất hiện chủ yếu là ong mật hiền lành nhưng người chụp ảnh cũng phải cẩn thận không đứng quá gần hay chạm vào cây để tránh bị ong đốt hoặc làm hư hỏng cây" - bà Lánh lưu ý.