Căn nhà đang "nổi như cồn" ở Lâm Đồng

Bà Hà Thị Lánh cho biết năm 2009, khi ngang qua một công trình xây dựng thấy người ta nhổ bỏ cây hoa này nên đem về trồng ở căn nhà gỗ nhỏ phía trước. Gốc cây hiện nay phân nhiều nhánh, quấn chặt nhau rồi leo lên mái nhà. Mỗi ngày người thân bà Lánh thay nhau cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận cây hoa chùm ớt này.