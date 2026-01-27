Căn nhà đang "nổi như cồn" ở Lâm Đồng

Căn nhà của vợ chồng bà Hà Thị Lánh phủ kín hoa chùm ớt ở Lâm Đồng khiến ai đi ngang cũng trầm trồ, ghé vào check-in.

Nhiều ngày nay, người lưu thông trên Quốc lộ 20 qua khu vực xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) đều trầm trồ khi thấy căn nhà phủ đầy hoa chùm ớt trên hướng từ Lâm Đồng đi TP HCM.

Hoa chùm ớt (có nơi còn gọi là hoa xác pháo) là loại hoa thân gỗ leo, dễ trồng, có hoa mọc thành từng chùm lớn với màu cam rực. Ngôi nhà dùng làm tiệm tạp hóa ở xã Gia Hiệp do vợ chồng bà Hà Thị Lánh trồng cách đây nhiều năm đã phủ kín hết mái nhà từ sau ra trước.

Hiện nay hoa chùm ớt đang nở rộ nên thu hút đông đảo người dân và du khách ghé lại chụp ảnh.

Bà Hà Thị Lánh cho biết năm 2009, khi ngang qua một công trình xây dựng thấy người ta nhổ bỏ cây hoa này nên đem về trồng ở căn nhà gỗ nhỏ phía trước. Gốc cây hiện nay phân nhiều nhánh, quấn chặt nhau rồi leo lên mái nhà. Mỗi ngày người thân bà Lánh thay nhau cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận cây hoa chùm ớt này.

"Tôi là người yêu hoa nên thấy hoa là muốn đem về trồng làm đẹp ngôi nhà của mình. Nhờ chăm sóc liên tục, cây mau cao lớn và dần dần leo lên mái nhà, mấy năm nay thì phủ kín" - bà Lánh kể.

Ngôi nhà hoa chùm ớt hiện nay làm quán tạp hoá, trước sân để thêm bàn ghế cho mọi người vừa ngồi nghỉ ngơi vừa ngắm hoa.

Bà Lánh cho biết dàn hoa chùm ớt của bà thường nở từ tháng 1 kéo dài đến tháng 4, sau khi tàn thì cây phát triển cảnh lá để chuẩn bị mùa hoa sau.

Theo chủ nhà, dàn hoa này ít sâu bệnh, từ lúc trồng đến nay không thấy xuất hiện rắn rít hay côn trùng độc hại. Đến mùa hoa, ong bướm kéo nhau về hút mật khắp cả ngôi nhà.

"Ong xuất hiện chủ yếu là ong mật hiền lành nhưng người chụp ảnh cũng phải cẩn thận không đứng quá gần hay chạm vào cây để tránh bị ong đốt hoặc làm hư hỏng cây" - bà Lánh lưu ý.

Hàng ngày có cả trăm người dân khắp nơi tìm đến hoặc có dịp ngang qua đều ghé lại chụp ảnh với ngôi nhà độc đáo của vợ chồng bà Lánh. Việc tham quan, chụp ảnh hoàn toàn miễn phí. Chủ nhà còn đặt ghế gỗ, xích đu để mọi người nghỉ chân, chụp ảnh.

Hai vợ chồng người đi đường ghé lại chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà hoa chùm ớt ở xã Gia Hiệp.

Không chỉ người ngắm hoa, nhiều người yêu thích nhiếp ảnh cũng tìm đến tiệm tạp hóa phủ đầy hoa chùm ớt để tìm kiếm góc ảnh đẹp.

Mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi tại tiệm với đầy đủ mặt hàng tạp hoá. Chủ nhà cũng lưu ý mọi người đến xem hoa cần trật tự, không gây ồn ào ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như không ngắt hoa, bẻ cành.

