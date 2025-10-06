Hơn 1,8 triệu khách du lịch Lâm Đồng trong một tháng

Ngày 5/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết chương trình Tháng trải nghiệm du lịch của tỉnh có chủ đề “Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc” đã kết thúc và đạt con số ấn tượng.

Du khách trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.

Trong một tháng này, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 9 chương trình, sự kiện cấp tỉnh và gần 50 hoạt động hưởng ứng tại cơ sở. Hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch - dịch vụ tham gia, mang đến nhiều sản phẩm mới, chương trình kích cầu phong phú, góp phần tạo diện mạo mới cho ngành du lịch địa phương.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng đã thu hút trên 1,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 75.000 lượt khách quốc tế. Con số ấn tượng này cho thấy sức hút, uy tín và thương hiệu ngày càng lớn mạnh của du lịch Lâm Đồng, nhất là trong bối cảnh tỉnh vừa mở rộng địa giới sau sáp nhập.

Tháng trải nghiệm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời hòa chung không khí của Năm Du lịch Quốc gia 2025 và Ngày Du lịch Thế giới 27/9.

Lâm Đồng thu hút khoảng 75.000 lượt khách quốc tế.

Theo ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thành công của Tháng trải nghiệm không chỉ mang lại hiệu ứng tích cực về truyền thông, quảng bá mà còn khẳng định Lâm Đồng là điểm đến “chuyên nghiệp - hiện đại - bền vững”, nơi hội tụ thiên nhiên kỳ thú, văn hóa đa dạng và sự hiếu khách. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để du lịch Lâm Đồng tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.