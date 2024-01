Club 1900 - Biểu tượng nightlife Hà Thành tiếp tục góp mặt trong cuộc đua Top 100 Clubs Thế giới 2024

Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sự xuất hiện của 1900 Le Théâtre - điểm hẹn quen thuộc của những tín đồ âm nhạc và văn hoá tại Hà Nội, trong cuộc đua danh giá Top 100 Clubs do DJ Mag - tạp chí hàng đầu thế giới dành cho cộng đồng nhạc điện tử, các DJ và các club đình đám - tổ chức bình chọn. Sự kiện này không chỉ ghi dấu ấn quan trọng đối với 1900 mà còn là niềm tự hào của Việt Nam khi có một đại diện xứng tầm tham gia cuộc bình chọn quốc tế.

DJ Mag từng không tiếc lời ca ngợi 1900 với những lời nhận xét tích cực: "Giữ vững vị thế của một club xứng tầm thế giới khi từng lọt DJ Mag Top 100 Club vào 2019 và 2021, 1900 là điểm đến lý tưởng cho người yêu nhạc nói riêng và các khán giả yêu thích không khí sôi động nói chung. Dù phải đóng cửa trong thời gian dịch bệnh, 1900 đã có những phương án để hỗ trợ nhân viên và tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc qua những sự kiện trực tuyến. 1900 cũng tập trung hỗ trợ các nghệ sĩ Việt dù là mới nổi hay thuộc tầm ngôi sao qua các chuỗi sự kiện đa dạng về nội dung."

Các nghệ sĩ trong và ngoài nước cũng đã dành những lời khen ngợi có cánh cho 1900. Đây là nơi hội tụ của sự sáng tạo và năng lượng, là điểm đến không thể thiếu trong hành trình âm nhạc của họ.

Được sáng lập bởi những tâm hồn đam mê âm nhạc, 1900 không ngừng phấn đấu để mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc độc đáo và phong phú. Với mục tiêu cốt lõi là duy trì một không gian giải trí, văn hoá và nghệ thuật đỉnh cao nhất Việt Nam, 1900 đã và đang tổ chức hàng loạt chuỗi sự kiện đa dạng đến với giới trẻ Hà Nội.

Bắt đầu bằng "Roadtrip to 1900", nơi hội tụ những tên tuổi DJ nổi tiếng trên khắp thế giới. Tiếp theo là "1900 Future Hits", một sân khấu độc nhất vô nhị dành riêng cho các ngôi sao hàng đầu Việt Nam biểu diễn những bản hits, album của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở đó, "1900 Music Box" là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ tiềm năng và là cầu nới giữa họ và khán giả trẻ đại chúng, trong khi "1900 Hiphop Party" mang đến những bữa tiệc mang đậm màu sắc, văn hóa hiphop. "1900 DJ Station" trở thành một điểm đến đích thực cho giới DJ của Việt Nam, và "1900 The Tunnel" - hội tụ những tín đồ "mộ nhạc" trong cộng đồng nhạc điện tử Underground.

Đặc biệt, trong năm 2023 vừa qua, 1900 đã mở ra hai chuỗi sự kiện mới: "1900 K-Pop Lovers! Assemble" và "1900 Pop Buster". Đây là nơi các fan hâm mộ K-Pop và US-UK được cùng nhau tận hưởng một bầu không khí sôi động - mang lại cảm giác như đang ở một buổi concert chính hiệu, ngay tại 1900.

Với mục tiêu chinh phục thêm những tầm cao mới, 1900 hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng yêu nhạc trong việc bình chọn cho Top 100 Clubs thế giới năm 2024. Đây không chỉ là sự kiện bình chọn mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu âm nhạc, tình yêu với một trong những điểm đến nightlife hấp dẫn nhất Thủ đô!

Hãy nhanh chóng thực hiện các bước sau để bình chọn cho 1900:

Bước 1: Truy cập link bình chọn tại đây: https://vote.djmag.com/

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English và đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc gmail của bạn.

Bước 3: Điền thông tin cá nhân của bạn, và chọn "Hanoi" làm thành phố, "Vietnam" làm quốc gia.

Bước 4: Điền tên "1900" vào tất cả 5 ô club yêu thích và "Hanoi" vào ô thành phố để thêm vote cho 1900.

Bước 5: Tiếp tục ấn vào mũi tên sang phải cho đến khi bạn nhìn thấy thông báo "THANK YOU FOR VOTING" - điều này có nghĩa là bạn đã bình chọn thành công.

Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ 1900 và không ngừng nâng cao vị thế của âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế. Bình chọn của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với cả cộng đồng và 1900.