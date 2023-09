Vui quên lối về tại quán Cocktail Bar “mới toanh” khu quận 1

Là trung tâm kinh tế, văn hóa và giải trí của khu vực phía Nam, TP.HCM nổi tiếng với sự sôi động cả ngày lẫn đêm. Hàng loạt tụ điểm ăn chơi về đêm tạo nên một Sài Gòn hoa lệ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi của đông đảo giới trẻ cũng như khách du lịch đổ về đây mỗi năm.

Tọa lạc tại khu phố đông đúc bậc nhất quận 1, PILLOWTALK là một không gian lý tưởng dành cho những cuộc vui về đêm. Bên cạnh việc chú trọng vào chất lượng thức uống với thực đơn trung hòa các yếu tố hiện đại và cổ điển, cocktail bar này còn gây ấn tượng với thiết kế không gian mở thích hợp cho việc giao lưu trò chuyện hơn chỉ đơn thuần là một địa điểm thưởng thức.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách kiến trúc công nghiệp hay "industrial" hiện đại và sang trọng.

Nội thất được bao trùm bởi gam màu tối với những bức tường thô sơ tưởng chừng ngột ngạt nhưng chính cách sắp xếp nội thất tối ưu kết hợp cùng không gian quầy bar mở và ánh sáng tự nhiên từ những khung cửa sổ lớn đem lại giá trị thẩm mỹ cao. Với hai bên cửa sổ kính trong suốt được nối tiếp từ trần phô bày một góc trời thoáng đãng, không gian quán như được mở rộng và đặc biệt ấn tượng về đêm.

Điểm nhấn đặc biệt tại PILLOWTALK chính là quầy bar dài nơi khách hàng có thể thoải mái giao lưu cùng các bartender trong bầu không khí cởi mở tại quán bên cạnh các khu vực trò chơi kết nối. Vào khung giờ sau 10 giờ tối, PILLOWTALK sẽ trở nên "mê người" hơn với những ánh đèn huyền ảo và âm nhạc sôi động từ DJ tạo nên những cảm xúc thăng hoa.

Khởi nguồn từ ý tưởng tạo nên một không gian để "giải sầu", thực đơn đồ uống tại PILLOWTALK là sự hài hòa giữa hương vị độc đáo và hình thức bắt mắt được phục vụ bởi những bartender duyên dáng. Đặc biệt hơn, PILLOWTALK sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào của Việt Nam kết hợp với kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp tạo nên những thức uống "dễ ngấm" và chứa đựng bên trong nhiều câu chuyện thú vị.

Nếu Havana oh Nana được lấy cảm hứng từ món chè đậu đen nước cốt dừa truyền thống của Việt Nam kết hợp với gạo lứt, lá dứa và gừng tươi thì Nasty Shrimp Doritos gợi nhắc người ta về hương vị lẩu Thái quen thuộc trong những quán ăn đường phố Việt được nấu chậm với cà chua, kết hợp với syrup và đặc biệt là nước cốt tôm sú hầm với bông atiso từ Đà Lạt. Đặc biệt hơn, nếu đi cùng nhóm bạn, đừng ngại ngần thử Slayin Together để cùng nhau thưởng thức một bát canh chua phiên bản có cồn mang hương vị me chua cay cay ngọt ngọt cùng thoang thoảng mùi hương của rau thơm.

Bên cạnh đó, thực đơn tại đây còn được bổ sung các món ăn kèm hấp dẫn, lạ miệng như Bulgogi Nachos, Loaded Chilli Lime hay quen thuộc hơn là khoai tây chiên và các món gà rán... giúp thực khách được thoải mái lựa chọn trong lúc hòa mình vào cuộc sống Sài Gòn về đêm.

Không phải quán cocktail bar duy nhất nhưng PILLOWTALK hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc lạ dành cho khách hàng. Mỗi cuộc vui sẽ là sự thăng hoa của hương vị cùng những kết nối đặc biệt bên các trò chơi dành riêng cho quý khách hàng khi đến với PILLOWTALK.