Rộ trào lưu nhét bánh quy vào sữa chua làm cheesecake, nhưng sao lại bị chê "lãng phí"?

Những ngày gần đây, trên TikTok và Instagram liên tục xuất hiện các video hướng dẫn làm món "Japanese yogurt cheesecake" - tạm hiểu là cheesecake kiểu Nhật phiên bản tối giản. Công thức cực kỳ đơn giản: chỉ cần một hộp sữa chua Hy Lạp đặc mịn và bánh quy, xếp xen kẽ thành từng lớp, để trong tủ lạnh qua đêm rồi mang ra thưởng thức. Không cần lò nướng, không đánh trứng, cũng chẳng phải chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ. Chính sự dễ làm này khiến nhiều người tò mò thử ngay tại nhà.

Tuy nhiên, cảm nhận sau khi trải nghiệm lại không hẳn giống nhau.

(Ảnh chụp màn hình)

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng món này khá ổn trong vai trò đồ ăn vặt: lớp bánh quy mềm ra sau khi ngấm sữa chua, kết hợp với vị chua nhẹ béo béo tạo cảm giác giống cheesecake lạnh. Nhiều người nhận xét ăn mát, không quá ngấy, làm nhanh gọn, hợp những lúc muốn đổi vị mà không cần bếp núc phức tạp.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng món này "ăn cho vui là chính". Một số người chia sẻ thẳng thắn: hương vị không quá đặc sắc, cảm giác vẫn giống… ăn bánh quy với sữa chua, chứ chưa đủ để gọi là cheesecake.

Có người còn hài hước kể lại: vì thấy video trên mạng hấp dẫn nên mạnh tay dùng cả hộp sữa chua Hy Lạp loại lớn, đến lúc ăn mới thấy "cũng bình thường thôi", kết quả là vừa ngán vừa tiếc nguyên liệu. Vì vậy, ai muốn thử thì nên làm với lượng nhỏ trướ, nếu thấy ổn thì hãy làm thêm.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: @jericafeasts)

Từ công thức gốc, dân mạng cũng bắt đầu biến tấu đủ kiểu: thay bằng các loại sữa chua và bánh quy khác nhau. Có người thay cả sữa chua bằng kem. Mỗi phiên bản lại cho một hương vị khác nhau. Nhưng ngay cả khi đã chỉnh sửa theo khẩu vị cá nhân, nhiều người vẫn giữ quan điểm: đây là món ăn vặt đơn giản, tiện lợi, chứ không phải kiểu "ngon xuất thần".

(Ảnh minh hoạ, nguồn: @jericafeasts)

Giữa hàng loạt trend ẩm thực nở rộ trên mạng xã hội, trào lưu cho bánh quy vào sữa chua Hy Lạp có lẽ cũng giống nhiều trào lưu khác: xem thì hấp dẫn, làm thì dễ, nhưng cảm nhận cuối cùng lại tùy mỗi người. Có người thấy thú vị vì nhanh, gọn và lạ miệng, có người lại cho rằng không đáng để "hy sinh" cả hộp sữa chua Hy Lạp to.

Và có lẽ, với món ăn đang viral này, trải nghiệm hợp lý nhất vẫn là… làm thử với khẩu phần nhỏ trước, rồi hãy quyết định có nên theo trend tiếp hay không.