Vợ Á hậu của chủ tịch khách sạn Colline Dalat cảnh báo nóng, khách cẩn thận kẻo mất tiền oan

Vừa mới đây, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu bất ngờ lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo fanpage và thông tin thanh toán của khách sạn Colline Dalat - nơi chồng cô là người đồng sáng lập và đang giữ vai trò CEO. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo đặt phòng đang xuất hiện ngày càng dày đặc.

Cụ thể, theo chia sẻ từ Quỳnh Châu, đã có khách hàng liên hệ đặt phòng thông qua một fanpage không chính thức của Colline Dalat. Trang giả mạo này có giao diện gần giống fanpage thật, thậm chí còn có tick xanh, khiến nhiều người dễ lầm tưởng là kênh chính thống. Sau khi tư vấn, phía giả mạo cung cấp một số tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Tuy nhiên, số tài khoản này hoàn toàn không thuộc hệ thống thanh toán của khách sạn. Đáng nói hơn, au khi vị khách này chuyển khoản xong thì lập tức bị chặn liên lạc, và khi kiểm tra lại với Colline Dalat mới phát hiện mình không hề có booking phòng thật.

Trước sự việc này, vợ Á hậu của Chủ tịch Colline Dalat đã phải lên tiếng "cảnh báo nóng", mong mọi người hết sức cẩn trọng khi đặt phòng, đồng thời nhấn mạnh rằng khách cần kiểm tra kỹ fanpage chính thức cũng như thông tin thanh toán trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Không chỉ riêng Colline Dalat, thời gian gần đây, tình trạng giả mạo fanpage khách sạn, resort và homestay đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm. Các đối tượng lừa đảo thường sao chép hình ảnh, nội dung từ trang thật, dựng fanpage tương tự, chạy quảng cáo để tiếp cận khách hàng, sau đó dụ chuyển khoản với mức giá "ưu đãi". Khi đã nhận được tiền, chúng nhanh chóng cắt liên lạc, khiến nạn nhân rơi vào cảnh mất tiền oan.

Hình thức lừa đảo này không mới, nhưng vẫn liên tục có người sập bẫy vì tâm lý ham giá tốt hoặc chủ quan trước những fanpage có tích xanh. Chính vì vậy, nhiều khách sạn và chủ homestay cũng đã liên tục đưa ra cảnh báo, khuyến nghị du khách chỉ nên đặt phòng qua website chính thức, hotline hoặc các nền tảng uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản ngân hàng trước khi thanh toán.

Từ câu chuyện của Colline Dalat, cư dân mạng cũng đồng loạt nhắc nhau nâng cao cảnh giác khi đặt phòng online: luôn xác minh lại thông tin qua nhiều kênh, ưu tiên gọi điện trực tiếp cho khách sạn, tuyệt đối không chuyển khoản vào các tài khoản lạ và không nên quá tin vào tích xanh trên mạng xã hội.

Một chuyến đi chơi đáng lẽ là trải nghiệm thư giãn, nhưng chỉ cần một phút chủ quan cũng có thể biến thành câu chuyện "mất tiền oan". Và trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi như hiện nay, cẩn thận thêm một bước vẫn luôn là điều cần thiết.