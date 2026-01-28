Đắm chìm trong sắc trắng miên man ở cao nguyên Mộc Châu

Đó là mùa hoa mận nở rộ, khi sắc trắng lan tỏa khắp các triền đồi, thung lũng, bản làng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, mang đậm hồn cốt vùng cao Tây Bắc.
Hoa mận Mộc Châu thường nở từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch, tùy điều kiện thời tiết từng năm. Khi ấy, cả cao nguyên như bừng sáng trong sắc trắng miên man. Từ thung lũng mận Mu Náu, Nà Ka, Chờ Lồng... những vườn mận nối tiếp nhau bung nở. Hoa phủ kín cành, không lá, chỉ toàn hoa. Sắc trắng ấy không rực rỡ, chói chang mà nhẹ nhàng, tinh tế, gợi cảm giác bình yên và trong trẻo hiếm nơi nào có được.
Chúng tôi ghé thăm vườn mận của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, cách trung tâm phường Mộc Châu khoảng 5 km. Vườn nằm trong thung lũng mận Mu Náu rộng khoảng 200 ha, ở độ cao gần 1.000 m, với nhiều gốc mận có tuổi đời từ 30-40 năm. Ông Thắng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa mận nở sớm và khá đều. Từ hơn một tháng trước, nhiều vườn đã vào độ đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng và cả khách quốc tế.
Hiện nay, hầu hết các vườn mận đều mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với mức giá khoảng 40.000 đồng/người, không giới hạn thời gian. Một số vườn còn kết hợp bán đặc sản địa phương, cho thuê trang phục dân tộc, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú hơn.
Thăm vườn mận vào buổi sớm, khi sương còn giăng mờ lối nhỏ, hoa mận như được phủ một lớp bạc đẫm sương mai, lấp lánh dưới ánh nắng. Từng cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió, trắng muốt trên nền trời xanh nhạt, hòa cùng màu xanh mướt của hoa đào, hoa cải khiến lòng người chợt chùng lại trước vẻ đẹp mong manh của thiên nhiên.
Không chỉ đẹp bởi sắc hoa, mùa hoa mận còn mang đến cho Mộc Châu một nhịp sống rất riêng. Du khách dạo bước giữa những vườn mận cổ thụ, lắng nghe tiếng ong rộn ràng tìm mật, hít hà hương hoa thoang thoảng trong thời tiết se lạnh của vùng cao. Xen giữa những rừng hoa trắng là các bản làng của người Mông, người Thái nép mình bên sườn đồi, khói bếp bảng lảng lúc chiều buông, tạo nên khung cảnh đời thường bình dị mà cuốn hút.
Chị Quỳnh Vân đến từ TP. Đà Nẵng chia sẻ, đến cao nguyên Mộc Châu vào mùa hoa mận, du khách có dịp cảm nhận trọn vẹn văn hóa và ẩm thực địa phương. Giữa tiết trời se lạnh, thưởng thức cơm lam nóng hổi, thịt trâu gác bếp đậm đà vị cay nồng của mắc khén khiến người ta càng cảm nhận văn hóa, con người và thiên nhiên nơi đây. Những buổi giao lưu văn nghệ, tiếng khèn Mông vang vọng giữa thung lũng hoa khiến không gian thêm rộn ràng, ấm áp.
Chị Phương Mai từ TP. Hà Nội cho biết đến Mộc Châu vào mùa hoa mận không chỉ để check-in mà còn để tận hưởng cảm giác chậm rãi, thư thái điều mà nhiều người tìm kiếm trong những ngày đầu năm. Đi giữa vườn hoa trắng xóa, ngắm sương giăng lãng đãng trên đồi, du khách dễ dàng quên đi nhịp sống hối hả thường ngày. "Giữa cuộc sống bộn bề, được một lần đứng giữa cao nguyên trắng hoa, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe nhịp sống chậm rãi của vùng cao, chúng tôi như tìm lại sự an yên trong tâm hồn", chị Mai tâm sự.
Mộc Châu mùa hoa mận là món quà tinh khôi mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Bắc. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần, ngắn ngủi nhưng đủ để lưu lại trong lòng du khách những xúc cảm khó quên. Có lẽ, ai đã từng đến Mộc Châu vào mùa hoa mận sẽ luôn mong một ngày được quay trở lại, để thêm một lần đắm mình trong sắc trắng dịu dàng giữa cao nguyên gió núi.