Đắm chìm trong sắc trắng miên man ở cao nguyên Mộc Châu

Chị Phương Mai từ TP. Hà Nội cho biết đến Mộc Châu vào mùa hoa mận không chỉ để check-in mà còn để tận hưởng cảm giác chậm rãi, thư thái điều mà nhiều người tìm kiếm trong những ngày đầu năm. Đi giữa vườn hoa trắng xóa, ngắm sương giăng lãng đãng trên đồi, du khách dễ dàng quên đi nhịp sống hối hả thường ngày. "Giữa cuộc sống bộn bề, được một lần đứng giữa cao nguyên trắng hoa, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe nhịp sống chậm rãi của vùng cao, chúng tôi như tìm lại sự an yên trong tâm hồn", chị Mai tâm sự.