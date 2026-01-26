Mộc Châu vào mùa hoa mận: Sắc trắng tinh khôi níu chân du khách

Những ngày cuối đông, khi gió heo may nhẹ nhàng lướt qua các triền đồi, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) bước vào mùa đẹp nhất trong năm mùa hoa mận nở rộ. Cả vùng đất như được phủ lên một tấm áo trắng tinh khôi, mang đến khung cảnh yên bình, thơ mộng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Xe đưa du khách xếp hàng vào các vườn mận ở Mộc Châu. Ảnh: Quang Kiên

Mỗi độ cuối đông, đầu xuân, khi sương mù còn giăng kín lối, hàng ngàn cây mận trên khắp cao nguyên đồng loạt bung nở. Không rực rỡ sắc màu, hoa mận chinh phục lòng người bằng vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết. Những chùm hoa nhỏ li ti phủ kín cành cây khẳng khiu, trải dài từ các bản Áng, Pa Phách, Tà Số, Nà Ka đến khu vực đồi chè trái tim nổi tiếng.

Sắc trắng của hoa mận hòa quyện cùng màu xanh mướt của đồi chè, màu nâu trầm của đất và làn sương mờ ảo buổi sớm, tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu chiều sâu, mang đậm hồn cốt vùng cao Tây Bắc. Vào buổi sáng, hoa đẫm sương mai lấp lánh dưới ánh nắng dịu. Ban ngày, cao nguyên như được phủ bạc, còn khi hoàng hôn buông xuống, sắc hoa lại trở nên trầm mặc, man mác đầy thi vị.

Không chỉ là mùa ngắm hoa, đây còn là dịp để du khách trải nghiệm nhịp sống bình dị của đồng bào các dân tộc sinh sống tại Mộc Châu. Dạo bước giữa rừng hoa, lắng nghe tiếng ong tìm mật, ghé thăm các bản làng của người Mông, người Thái để tìm hiểu phong tục, tập quán truyền thống là những trải nghiệm khó quên đối với nhiều du khách.

Cao nguyên Mộc Châu khi hoa mận nở. Ảnh: TTXVN

Ẩm thực địa phương cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho Mộc Châu mùa hoa mận. Những món ăn đậm hương vị núi rừng như cơm lam, thịt trâu gác bếp, rau su su hay mận muối chấm mắc khén mang đến cảm nhận trọn vẹn về đời sống và văn hóa bản địa. Dịp này, nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, chụp ảnh, tham quan cũng được tổ chức, tạo không khí rộn ràng cho cao nguyên.

Theo người dân địa phương, hoa mận thường nở đẹp nhất từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 1 dương lịch, tùy điều kiện thời tiết từng năm. Do nhiệt độ ban đêm và sáng sớm khá thấp, du khách cần chuẩn bị trang phục giữ ấm. Việc lựa chọn lưu trú tại các homestay trong bản không chỉ thuận tiện cho việc tham quan mà còn giúp du khách có thêm trải nghiệm về đời sống văn hóa địa phương.

Hoa mận rất đời thường, quen với đồng bào dân tộc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Chính quyền và người dân địa phương cũng khuyến cáo du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không bẻ cành, hái hoa, giữ gìn cảnh quan để mùa hoa mận Mộc Châu luôn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, bền vững.

Mộc Châu mùa hoa mận không phô trương, không cầu kỳ nhưng đủ sức níu chân lữ khách. Đó là vẻ đẹp giản dị mà sâu lắng, là món quà của thiên nhiên dành cho cao nguyên Tây Bắc, để mỗi lần ghé thăm, du khách đều mang về những cảm xúc khó quên.