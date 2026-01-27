Khách Việt bị yêu cầu giấu túi nilon đi khi du lịch Trung Quốc, lý do phía sau khiến ai cũng lạnh sống lưng

Du lịch nước ngoài đôi khi mang đến những trải nghiệm rất khó quên - không chỉ vì cảnh đẹp, món ăn lạ mà còn bởi những "quy đình ngầm" tưởng nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng. Mới đây, câu chuyện của một du khách Việt khi tham quan núi Nga Mi (Trung Quốc) đã khiến nhiều người bất ngờ: chỉ vì xách theo một chiếc túi nilon, vị khách lập tức được hướng dẫn viên yêu cầu… giấu đi ngay.

Theo chia sẻ của chị Minh (Hà Nội), khi đoàn vừa bắt đầu hành trình tham quan khu vực núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - nơi nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái hoang dã phong phú - hướng dẫn viên đã nhanh chóng để ý thấy chiếc túi nilon trên tay chị. Không cần đợi lâu, người này lập tức nhắc nhở phải cất chiếc túi vào nơi thật kín.

Lý do được đưa ra khiến cả đoàn không khỏi "đứng hình".

Hướng dẫn viên giải thích rằng, tại núi Nga Mi có rất nhiều khỉ sinh sống tự nhiên. Theo "thói quen" hình thành từ lâu, những con khỉ ở đây mặc định rằng: hễ thấy túi nilon là bên trong chắc chắn có đồ ăn. Chính vì vậy, chúng có thể lao tới giật túi của du khách bất cứ lúc nào.

Đáng nói hơn, nếu khỉ giật được túi mà phát hiện bên trong… không có gì ăn, tình huống còn trở nên nguy hiểm hơn. Khi đó, chúng có thể nổi cáu và quay sang tấn công du khách - cào cấu, cắn hoặc xô ngã, gây chấn thương không mong muốn.

Nghe đến đây, nhiều người mới "vỡ lẽ" vì sao chỉ một chi tiết nhỏ như chiếc túi nilon cũng đủ khiến hướng dẫn viên phải căng thẳng nhắc nhở.

Thực tế, núi Nga Mi từ lâu đã nổi tiếng là khu vực có đàn khỉ khá "bạo dạn" với con người. Do thường xuyên tiếp xúc với du khách và từng được cho ăn, nhiều con đã hình thành phản xạ chủ động tìm đồ ăn từ người tham quan. Những vật dụng như túi nilon, túi giấy hay bao bì thực phẩm đều dễ trở thành "tín hiệu" thu hút sự chú ý của chúng.

Cũng theo chia sẻ của chị Minh, sau khi được hướng dẫn viên nhắc nhở, chị khá sợ hãi nên đã lập tức nhét ngay đồ đạc vào balo và giấu ngay chiếc túi nilon đi.

Qua tình huống này, không ít du khách rút ra bài học: khi đến những điểm du lịch có hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là nơi có động vật hoang dã sinh sống, việc tuân thủ hướng dẫn của người địa phương là vô cùng quan trọng. Đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng có thể giúp tránh được những rủi ro không đáng có.

Một chuyến đi trọn vẹn không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay ảnh xinh, mà còn ở việc giữ an toàn cho chính mình, nhất là tại những điểm đến đặc thù như núi Nga Mi.