Giải mã món salad dâu "đắt buốt ruột" 770k khuấy đảo MXH và công thức đu trend ngon chuẩn vị từ "nàng thơ" Hà Cúc

Những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh đan xen chút nắng hửng của mùa xuân sắp tới, cũng là lúc mùa dâu tây chín rộ, đỏ mọng và ngọt ngào nhất. Có lẽ vì thế mà hội chị em yêu ẩm thực lại đang "đứng ngồi không yên", truyền tai nhau về một món ăn vừa quen vừa lạ, vừa đẹp như một bức tranh lại vừa khiến ví tiền "kêu gào": Món salad dâu Hichi.

Với mức giá khoảng 770k cho một đĩa salad, nhiều người không khỏi thắc mắc điều gì đã làm nên sự đắt đỏ ấy? Là thương hiệu, là không gian, hay thực sự nằm ở giá trị của từng nguyên liệu thượng hạng? Hãy cùng "mổ xẻ" món ăn đang khuấy đảo mạng xã hội này và nếu lỡ yêu thích mà chưa nỡ chi tiền, thì công thức "dupe" lại món ăn này từ căn bếp của NTK Hà Cúc chính là món quà dành cho bạn.

Giải mã sức hút của đĩa salad "ngàn vàng": Khi nguyên liệu kể câu chuyện của sự xa xỉ

Thực lòng mà nói, bỏ ra gần một triệu đồng cho một món khai vị là rau và trái cây không phải là quyết định dễ dàng với số đông. Thế nhưng, ai đã từng nếm thử, từng trải nghiệm món salad dâu Hichi này đều gật gù thừa nhận: "Đắt xắt ra miếng". Không ngoa khi nói rằng, món ăn này không chỉ để ăn no, mà là để thưởng thức nghệ thuật sắp đặt và sự giao thoa của những tầng hương vị tinh tế nhất.

Nhà hàng phục vụ món ăn này đã mô tả nó bằng những ngôn từ đầy chất thơ, rằng những trái dâu Hichi ấy đã trải qua một hành trình nghiên cứu kỳ công để đạt đến độ căng mọng, đều tăm tắp và tỏa hương quyến rũ nức mũi. Hãy tưởng tượng cái cảm giác cắn nhẹ vào miếng dâu, vị chua ngọt thanh tao quyện cùng chút béo ngậy, mát lành của phô mai tan chảy ngay đầu lưỡi, đưa ta vào trạng thái bồng bềnh êm ái.

Nhưng để thuyết phục những thực khách sành sỏi rút hầu bao, chỉ lời hay ý đẹp là chưa đủ. Bí mật nằm ở bảng thành phần "nhìn là thấy tiền". Đĩa salad ấy không chỉ có dâu tây loại 1. Nó là sự tổng hòa của những cái tên danh giá trong làng ẩm thực thế giới: Phô mai Burrata hoặc Stracciatella béo ngậy, muối nấm truffle Leonardi, mật ong truffle, và đặc biệt là dòng giấm hạt Leonardi trứ danh.

Ảnh: Nhà hàng Bắc Đỉnh

Có thể nhiều chị em chưa biết, Leonardi là thương hiệu giấm Balsamic lâu đời từ năm 1871 tại Ý. Loại giấm được sử dụng trong món salad này được ủ truyền thống từ 10 đến 12 năm, tạo nên vị chua ngọt sâu lắng, đậm đà và mùi thơm gỗ sồi không thể lẫn vào đâu được. Chỉ riêng một lọ giấm hạt nhỏ xíu 50g của thương hiệu này đã có giá gần 500k cho loại 50g, lọ 370g có giá 1599k, thì việc một đĩa salad đẫm sốt có giá 770k bỗng nhiên trở nên... hợp lý lạ thường. Đó là cái giá của sự tỉ mỉ, của thời gian ủ ròng rã cả thập kỷ để đổi lấy một giọt hương vị tinh túy.

Về mặt thị giác, món ăn thực sự "nịnh mắt" vô cùng. Trên nền trắng muốt mềm mại của phô mai, những trái dâu đỏ rực rỡ nằm kiêu sa bên cạnh chút xanh non mơn mởn của rau rocket. Một bức tranh rạng rỡ, tươi vui báo hiệu Tết đến Xuân về, nhìn là thấy vui mắt, ăn là thấy sướng miệng. Nhiều thực khách, như bạn Phạm Jolene chia sẻ, đã hoàn toàn bị chinh phục: "Salad dâu tây rất ngon, tươi, sốt đậm vị, phô mai béo ngậy rất xịn".

Ảnh: phạm jolene

Mang trải nghiệm nhà hàng về nhà: Căn bếp của nàng thơ và công thức "đu trend" tiết kiệm

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian hay điều kiện để ghé nhà hàng thưởng thức. Hiểu được tâm lý "muốn ăn ngon nhưng cũng muốn êm ví" của chị em, nhà thiết kế Hà Cúc - một người đẹp nổi tiếng với gu thẩm mỹ tinh tế và tài nữ công gia chánh đã chia sẻ bí kíp làm món salad này ngay tại nhà.

Trên trang cá nhân, Hà Cúc hóm hỉnh chia sẻ: "Không còn đu nổi salad dâu tây của Bắc Đỉnh, dòng đời đưa đẩy khiến tôi đảm đang như thế này! Siêu dễ, dâu đang lúc ngon tranh thủ làm đi các bác". Và quả thật, công thức của cô nàng vừa chi tiết, vừa dễ làm, lại giữ được cái hồn của món ăn gốc.

Để làm nên thành công của món này, "linh hồn" nằm ở phần sốt dâu tây tự nấu. Thay vì dùng mứt công nghiệp ngọt gắt, chị em hãy tự tay sên mứt. Chỉ cần 300g dâu tây tươi, ướp với khoảng 80-100g đường tùy khẩu vị trong 1-2 tiếng cho ra nước. Sau đó, bắc lên bếp đun liu riu. Bí quyết của Hà Cúc là khi dâu sôi nhẹ, hãy dùng dĩa dầm nát khoảng 1/3 lượng dâu, phần còn lại để nguyên miếng. Cách này giúp sốt có độ sệt tự nhiên mà vẫn giữ được cảm giác cắn vào thịt quả sần sật rất thú vị. Đun thêm vài phút rồi tắt bếp, vắt vào một thìa cà phê nước cốt chanh vàng để cân bằng vị và giúp sốt có màu đẹp, bảo quản được lâu hơn.

Ảnh: Hà Cúc

Khi đã có hũ sốt "thần thánh" (có thể để tủ lạnh dùng dần 3-5 ngày), công đoạn lắp ráp đĩa salad trở nên đơn giản như một trò chơi xếp hình đầy màu sắc.

Đầu tiên, hãy "massage" cho dâu tây. Lấy 350g dâu tươi bổ đôi, trộn nhẹ nhàng với một nhúm muối hồng nhỏ xíu và một thìa cà phê dầu olive. Nhớ là trộn thật khẽ khàng để dâu bóng mướt, dậy mùi thơm mà không bị dập nát. Muối hồng ở đây đóng vai trò như một chất xúc tác, kéo vị ngọt tự nhiên của dâu lên một tầm cao mới.

Tiếp theo là công đoạn "vẽ tranh". Trải một lớp rau rocket (arugula) xuống đĩa. Loại rau này có vị hơi hăng, đắng nhẹ và the the, là sự cân bằng hoàn hảo cho vị ngọt của dâu và béo của phô mai. Đừng tham cho quá nhiều rau kẻo bị đắng, chỉ một dúm vừa đủ thôi nhé. Xếp dâu tây đã trộn lên trên rau, rồi nhẹ nhàng đặt những miếng phô mai Burrata trắng ngần, xé nhỏ vừa ăn lên trên cùng.

Salad dâu Hichi phiên bản thay rau rocket bằng rau kim cương của bạn Mai Ly.

Bước cuối cùng là "tưới tắm" cho món ăn. Múc phần sốt dâu tây đã nấu (nhớ lấy cả phần cái), rưới đều lên đĩa salad. Thêm vài đường giấm balsamic và nếu chịu chơi, hãy đầu tư một chai giấm hạt Leonardi như công thức gốc để hương vị thăng hoa trọn vẹn. Hà Cúc mách nhỏ rằng giấm balsamic và sốt dâu đã đủ ngọt ngào, nên chúng ta không cần thêm mật ong nữa.

Thành phẩm là một đĩa salad rực rỡ sắc màu, hương vị chua ngọt, béo ngậy hòa quyện, ăn cuốn vô cùng mà lại nhẹ bụng. Một món ăn "đã miệng", đẹp mắt, thích hợp cho những bữa tối cuối tuần chậm rãi bên gia đình, hay làm món khai vị "gây thương nhớ" mỗi khi nhà có khách. Vậy đấy, đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền, mà nằm ở giây phút ta tự tay chăm chút, mang những gì tinh túy, tươi ngon nhất về cho những người thân yêu. Mùa dâu đang rộ, bếp đang ấm, chị em còn chờ gì mà không thử một lần làm "nghệ sĩ" với món salad tuyệt phẩm này?