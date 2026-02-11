Khách Tây chi 100 nghìn thử thách nhân viên khách sạn, sững sờ nhận về nguyên con cá sấu khổng lồ

Du lịch Thái Lan luôn biết cách làm mới mình bằng những trải nghiệm dịch vụ vô cùng sáng tạo và gần gũi. Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước một xu hướng mới tại các khách sạn xứ Chùa Vàng khi du khách có thể chủ động "đặt hàng" các nhân viên buồng phòng tạo hình động vật bằng khăn tắm. Thay vì chờ đợi sự ngẫu nhiên, nhiều người đã lựa chọn để lại một khoản tiền tip nhỏ cùng lời nhắn yêu cầu về con vật mình yêu thích để nhận về những bất ngờ thú vị khi quay trở lại phòng.

Thông thường, du khách sẽ để lại khoảng 60 đến 100 Baht (tương đương hơn 50 - gần 100 nghìn) kèm theo một mẩu giấy ghi chú loại động vật muốn nhân viên thực hiện. Thành phẩm nhận được đôi khi vượt xa kỳ vọng về độ khéo léo và tính giải trí. Đơn cử như câu chuyện của một vị khách đã để lại 100 Baht cùng lời nhắn yêu cầu tạo hình Pokemon. Nhân viên buồng phòng đã lập tức hiểu ý và hoàn thiện một chú Pokemon bằng khăn vô cùng sinh động, thậm chí còn kỳ công trang trí thêm mắt, mũi, miệng bằng giấy để giống với nguyên mẫu nhất có thể.

Ảnh: @xxsamuelngxx

Sự sáng tạo của các nhân viên khách sạn Thái Lan dường như không có giới hạn khi họ có thể biến hóa những chiếc khăn tắm thành những con vật có kích thước "khủng". Một khách lưu trú khác từng chia sẻ trải nghiệm đầy kinh ngạc khi yêu cầu một con cá sấu. Kết quả là một con cá sấu được lắp ghép từ rất nhiều chiếc khăn khác nhau, có kích thước ước lượng chiếm tới nửa diện tích chiếc giường ngủ.

Ảnh: @anchii9.0

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi yêu cầu cũng được thực hiện suôn sẻ và có phần dở khóc dở cười. Có vị khách khi đi du lịch Thái Lan đã thử thách nhân viên bằng yêu cầu làm một "lâu đài" bằng khăn tắm. Sau khi quay lại phòng, người này chỉ nhận được một con mực đơn giản kèm theo lời nhắn vô cùng đáng yêu rằng “Chỉ có động vật thôi. Xin lỗi!”.

Ảnh: @_jason._.yang_

Một tình huống khác cũng khiến dân mạng dậy sóng là khi khách muốn nhân viên tạo hình con kiến. Có lẽ do kiến là loài côn trùng quá khó để mô phỏng bằng những chiếc khăn tắm, nhân viên buồng phòng đã nảy ra sáng kiến dùng những chiếc lá để xếp thành hình một chú kiến ngay ngắn trên giường.

Ảnh: @do_fuuuu

Xu hướng này hiện đang được nhiều du khách trên thế giới trải nghiệm. Ngay cả một khách sạn của Việt Nam cũng đã có dịch vụ này khi một du khách người Trung Quốc đã để lại 100 nghìn đồng kèm lời nhắn: “Tụi mình có thể yêu cầu con gấu bằng khăn được không? Chúc bạn một ngày tốt lành”. Sau đó, người này đã nhận lại được 2 con gấu bằng khăn tắm vô cùng đáng yêu. Không những thế, người này còn từng nhận được 2 chú chim cánh cụt được làm bằng khăn và lời nhắn của nhân viên buồng phòng: “Nó hơi không đẹp cho lắm nhưng tụi mình mong rằng các bạn sẽ thích. Chúc bạn một ngày tốt lành!”.

Ảnh: @william_06.16

Chắc chắn đây sẽ là một trong những trải nghiệm "phải thử" và là tọa độ check in lý tưởng cho bất kỳ ai có dịp ghé thăm Thái Lan trong thời gian tới. Sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công khéo léo và khiếu hài hước của nhân viên buồng phòng đã góp phần giúp du lịch Thái Lan ghi điểm tuyệt đối trong lòng bạn bè quốc tế, biến mỗi căn phòng khách sạn trở thành một không gian đầy ắp những bất ngờ đáng nhớ.