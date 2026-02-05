1 thứ chỉ có ở sân bay Việt Nam khiến khách Tây thốt lên: "Nhìn là biết ngay nước nào!"

Với nhiều du khách quốc tế, Việt Nam luôn mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen ở sự thân thiện của con người, ở nhịp sống đời thường gần gũi; lạ ở những chi tiết rất nhỏ, rất đời, nhưng chỉ cần nhìn thấy là "biết ngay đây là Việt Nam". Và đôi khi, điều khiến người ta nhớ nhất không chỉ là danh lam thắng cảnh hay món ăn nổi tiếng, mà còn đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ trong hành trình di chuyển.

Điển hình phải kể đến một hình ảnh tại sân bay Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài gọi vui là "signature" (dấu hiệu nhận biết đặc trưng) của sân bay ở Việt Nam.

(Video: Châu Anh, @thelifeofmissd)

Đó chính là cảnh băng chuyền hành lý xuất hiện hàng loạt thùng xốp được dán kín bằng băng dính. Thùng to, thùng nhỏ, thùng vuông, thùng chữ nhật… đều có lớp băng dính quấn chằng chịt từ trên xuống dưới vô cùng chặt và cẩn thận, nối nhau chạy vòng vòng trên băng chuyền. Nhìn qua là biết ngay: đây không phải hành lý thông thường, mà là những kiện đồ đã được chuẩn bị rất kỹ cho một chuyến đi dài.

Không ít du khách Tây từng chia sẻ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước khung cảnh này. Có người nói vui rằng chỉ cần nhìn băng chuyền hành lý là đoán được mình đang ở Việt Nam. Với họ, đây là một "đặc sản sân bay" rất riêng - thứ mà ở nhiều quốc gia khác hiếm khi thấy xuất hiện dày đặc đến vậy.

Một du khách Tây bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh này tại sân bay Việt Nam và còn nói vui rằng: "Không cần nói cũng biết là bạn đã đến Việt Nam rồi." (Nguồn: @thelifeofmissd)

Quả thật, với người Việt, hành lý không chỉ đơn thuần là quần áo hay đồ dùng cá nhân. Trong những chiếc thùng xốp ấy có thể là mắm, là cá khô, là hải sản tươi được gói ghém cẩn thận. Có khi là trái cây vườn nhà gửi cho con cháu, là đặc sản địa phương được mua về làm quà, hay đơn giản là món ăn "trót mê" trong chuyến du lịch nên phải cố mang về cho bõ cơn thèm.



Mỗi chiếc thùng xốp là một câu chuyện rất Việt Nam: người mẹ gửi đồ cho con ở xa, người con đi chơi mang đặc sản về biếu gia đình, hay một nhóm bạn vừa kết thúc chuyến đi biển, quyết tâm "khuân" hải sản về thành phố. Tất cả đều được gói ghém cẩn thận, dán băng keo kỹ lưỡng, như thể bên trong không chỉ có đồ ăn mà còn có cả tình cảm và nỗi nhớ.

(Ảnh: Châu Anh)

Với du khách nước ngoài, hình ảnh ấy có thể lạ lẫm. Nhưng với người Việt, đó lại là điều quá đỗi bình thường. Bởi văn hoá "đi đâu cũng mang quà", "ăn ngon là phải chia sẻ" đã trở thành thói quen từ rất lâu.

Không ít người còn cho rằng, chính những chi tiết nhỏ như vậy mới là thứ khiến du khách nhớ lâu về Việt Nam. Không cần quảng bá rầm rộ, không cần lời giới thiệu dài dòng - chỉ một băng chuyền đầy thùng xốp dán băng keo cũng đủ nói lên rất nhiều điều về con người và văn hoá nơi đây: giản dị, tình cảm, và luôn muốn mang những gì ngon nhất về cho người thân.

(Ảnh: Châu Anh)

Đôi khi, "dấu ấn Việt Nam" không nằm ở những điều to tát. Nó xuất hiện rất tự nhiên, ngay trên băng chuyền hành lý của một sân bay - nơi mà chỉ cần nhìn thoáng qua, khách Tây cũng phải bật cười: "À, Việt Nam đây rồi."