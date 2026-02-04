Khách Tây sững sờ vì bị tài xế Đà Nẵng "cự tuyệt" tiền tip, đã vậy còn bị ép nhận món quà đặc biệt ra sân bay

Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là những danh lam thắng cảnh rực rỡ mà còn là sự nồng hậu đến từ những con người bình dị nhất. Đôi khi, một hành trình ngắn trên xe cũng đủ để để lại trong lòng du khách phương xa những ấn tượng không thể nào quên về lòng tốt và sự chân thành của người bản địa.

Mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm của nữ du khách quốc tế khi đến Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong câu chuyện là bác Phú, một tài xế chạy xe công nghệ mà cô may mắn gặp được. Không chỉ đưa đón tận nơi, bác Phú còn khiến vị khách này cảm động khi thể hiện sự nhiệt tình vượt xa công việc của một người tài xế thông thường. Bác không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm đi lại, giới thiệu các địa điểm ăn uống đặc sắc tại Đà Nẵng và Hội An để giúp du khách có một chuyến đi trọn vẹn nhất.

Nữ du khách chia sẻ về câu chuyện đáng yêu giữa mình và tài xế công nghệ

Nữ du khách này chia sẻ: “Ở những năm tuổi 20, bạn sẽ gặp được một bác tài xế công nghệ dù đã chở bạn đi xa hơn lộ trình ban đầu nhưng vẫn nhất quyết không nhận tiền tip. Điều quan trọng là bạn hãy giữ liên lạc để bác ấy tiếp tục chở bạn trong suốt thời gian bạn ở đây”. Cô khẳng định rằng nếu ai đó có dịp đến Đà Nẵng, bác Phú chính là người tài xế đáng tin cậy và tuyệt vời nhất mà họ nên gặp.

Điều khiến nữ du khách thực sự kinh ngạc chính là lúc cô muốn gửi thêm một khoản tiền tip để cảm ơn vì bác đã lái xe quãng đường xa hơn dự kiến. Trái với suy nghĩ thông thường, bác tài xế đã nhất quyết từ chối số tiền này với nụ cười hiền hậu trên môi. Thậm chí, khi tiễn khách ra sân bay để kết thúc hành trình, nam tài xế còn gửi tặng nữ du khách một món quà cầu may.

Nam tài xế tặng một món quà nhỏ cho nữ du khách và nữ du khách cũng gửi tài xế một ổ bánh mì như lời cảm ơn

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về hàng loạt bình luận tích cực từ cộng đồng mạng, thậm chí có nhiều du khách còn hỏi xin thông tin của nam tài xế này để khi đến Đà Nẵng sẽ liên hệ được anh: “Mình lưu video này rồi, cho mình hỏi thông tin của tài xế với”, “Bạn có số điện thoại của anh ấy không? Mình cần anh ấy vào tuần sau.” Không những thế, một số du khách còn chia sẻ thêm về trải nghiệm đáng nhớ với tài xế Việt Nam khi du lịch: “Tài xế ở Đà Nẵng đã đưa tôi ra sân bay miễn phí sau khi lái xe cho cả chuyến đi. Anh ấy nói không có thời gian chuẩn bị quà nên đó là món quà của anh ấy”, “Tài xế ở Đà Nẵng hứa sẽ đưa chúng tôi đi Bà Nà Hills vào ngày hôm sau, nhưng có việc đột xuất và anh ấy đã nhờ người đợi sẵn ở khách sạn trước khi kịp báo cho chúng tôi. Người đó sau đó đã lên kế hoạch chi tiết cho cả ngày hôm sau.”

Có thể thấy, chính những người lao động bình thường như bác Phú đang âm thầm trở thành những đại sứ du lịch tuyệt vời nhất. Họ không cần đến những lời quảng cáo hoa mỹ, mà chinh phục trái tim du khách bằng sự chân thành và hiếu khách. Câu chuyện về món quà may mắn của bác tài Đà Nẵng một lần nữa khẳng định rằng, lòng tốt chính là ngôn ngữ chung kỳ diệu nhất để kết nối những tâm hồn xa lạ lại gần nhau hơn.

Theo Daphiny Kung