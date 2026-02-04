Sân bay thứ 2 của Hà Nội sẽ được xây ở đâu?

Trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tục chịu áp lực lớn về lưu lượng hành khách và hàng hóa, Hà Nội đã chính thức đưa phương án xây dựng sân bay thứ hai vào các đồ án quy hoạch dài hạn. Tuy nhiên, đây mới dừng lại ở kế hoạch và định hướng, chưa phải quyết định đầu tư cụ thể, vị trí vẫn đang ở giai đoạn dự kiến và nghiên cứu.

Ảnh minh họa

Kế hoạch xây sân bay thứ hai của Hà Nội: Giai đoạn định hướng

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng phát triển không gian đô thị tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định nhu cầu bổ sung một sân bay mới nhằm chia sẻ tải cho Nội Bài trong tương lai. Thông tin được nhiều cơ quan báo chí dẫn lại cho biết, sân bay thứ hai của Thủ đô được nghiên cứu xây dựng trong giai đoạn sau năm 2035, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế – dân số và nhu cầu vận tải hàng không của vùng Thủ đô.

Theo các phân tích quy hoạch được đăng tải trên Báo Lao Động, khu vực phía Nam Hà Nội, trong đó có huyện Ứng Hòa, được đề cập như một vùng dự trữ quỹ đất tiềm năng cho sân bay mới, với diện tích nghiên cứu khoảng 1.500 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến có thể lên tới khoảng 150.000 tỷ đồng. Các nguồn tin này cũng nhấn mạnh, vị trí nêu trên chỉ là phương án dự kiến, được đưa ra để bảo lưu quỹ đất và phục vụ nghiên cứu lâu dài, chưa phải quyết định cuối cùng.

Một góc Ứng Hòa nhìn từ trên cao (Báo Hà Nội Mới)

Ứng Hòa – vùng ngoại thành đang được “đánh thức” về du lịch

Việc Ứng Hòa được nhắc đến trong các phương án quy hoạch sân bay cũng khiến nhiều người chú ý hơn tới tiềm năng du lịch của huyện ngoại thành này. Trên thực tế, theo giới thiệu của các cơ quan quản lý du lịch Hà Nội và phản ánh trên Báo Nhân Dân, Ứng Hòa là địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa – làng nghề đặc sắc, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch di sản ngoại đô.

Một trong những điểm đến được nhắc tới nhiều nhất là làng hương Quảng Phú Cầu – nơi có truyền thống làm tăm hương hàng trăm năm. Hình ảnh những bó hương đỏ, vàng được phơi dọc ngõ làng đã trở thành “đặc sản thị giác”, thu hút không ít du khách và nhiếp ảnh gia. Theo Hà Nội Online, địa phương đang từng bước đưa làng nghề này vào các tuyến du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa nông thôn Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, làng may áo dài Trạch Xá cũng là một điểm dừng chân đáng chú ý. Đây là làng nghề may áo dài truyền thống, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Du khách tới Trạch Xá có thể tìm hiểu lịch sử nghề may áo dài, quan sát các công đoạn thủ công tinh xảo và đặt may những bộ áo dài truyền thống – một trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

2 làng nghề truyền thống nổi bật của Ứng Hòa là làng hương và làng may áo dài (Ảnh Báo Ảnh Việt Nam, Báo Nhân Dân)

Ứng Hòa còn sở hữu hệ thống đình, đền, chùa cổ gắn với đời sống tín ngưỡng làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều di tích được đưa vào các tuyến du lịch “Miền di sản ngoại đô”, kết nối Ứng Hòa với các huyện phía Nam Hà Nội, giúp du khách có thêm lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày.

Với du khách từ trung tâm Hà Nội, Ứng Hòa phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc cuối tuần. Một hành trình phổ biến có thể bắt đầu bằng tham quan làng hương Quảng Phú Cầu, tiếp đó ghé Trạch Xá tìm hiểu nghề may áo dài, kết hợp thưởng thức các món ăn địa phương tại thị trấn Vân Đình – nơi nổi tiếng với ẩm thực vịt truyền thống.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyên trang du lịch địa phương, Ứng Hòa không phải điểm đến ồn ào, mà hấp dẫn ở nhịp sống chậm, cảnh quan làng quê và chiều sâu văn hóa. Trong bối cảnh các kế hoạch hạ tầng lớn đang được nghiên cứu, huyện ngoại thành này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được “đánh thức” tiềm năng, không chỉ từ quy hoạch giao thông, mà còn từ chính những giá trị sẵn có của vùng đất ven đô.