Vừa được đề cử WeChoice, "Vùng Đất Kỳ Bí" tung ngay tiền truyện: Kỹ thuật khó hơn nhưng sức hút của trai đẹp Hỏa Thần lại tăng gấp bội

Tiếp nối sự thành công vở diễn Vùng Đất Kỳ Bí, mang đến cho khán giả một cái nhìn hoàn toàn mới về xiếc thì mới đây Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh thuộc Trung tâm văn hoá nghệ thuật Thành phố đã chính thức giới thiệu một vở xiếc hoàn toàn mới mang tên “Ký Ức Hỏa Thần”. Đây chính là phần tiền truyện của vở diễn Vùng Đất Kỳ Bí từng gây sốt từ đầu năm 2025.

Vẫn là ekip sáng tạo và những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, nhưng Ký Ức Hỏa Thần mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới, gọn gàng hơn về thời lượng nhưng giàu cảm xúc, kỹ thuật và chiều sâu hơn.

Hoả Thần là nhân vật chính của toàn bộ vở diễn, đầu tư nhiều vào kỹ thuật xiếc và hiệu ứng sân khấu hơn

Nếu ở vở Vùng Đất Kỳ Bí, Hoả Thần là một nhân phản diện, “ải” cuối cùng mà cặp đôi anh em phải trải qua thì phần Ký Ức Hoả Thần chính là câu chuyện dành riêng cho nhân vật này. Câu chuyện mở ra từ giấc mơ kỳ lạ của một chàng trai, nơi cậu bị cuốn đến một hòn đảo hoang và chứng kiến sự biến mất của viên đá Hỏa linh thiêng, từ đó kéo theo một hành trình phiêu lưu, truy tìm ký ức và đối diện với số phận.

Nhân vật chính của vở diễn là Hoả thần với cuộc phiêu lưu khám phá qua nhiều vùng đất

Khán giả đã từng có cơ hội xem qua vở diễn Vùng Đất Kỳ Bí thì sẽ nhận ra được sự khác biệt của vở diễn Ký Ức Hỏa Thần. Đó chính là các diễn viên diễn hoàn toàn trên mặt nước, kết hợp cùng công nghệ ánh sáng mapping chiếu trực tiếp lên mặt nước và đạo cụ, tạo nên những khung hình giàu tính thị giác. Dù số lượng đạo cụ không quá nhiều, cách sử dụng lại được khai thác đến mức tối đa, mỗi đạo cụ xuất hiện với nhiều chức năng khác nhau, vừa là bối cảnh, vừa là phương tiện hỗ trợ diễn xuất, đồng thời trở thành thử thách cho các nghệ sĩ xiếc.

Toàn bộ vở diễn được diễn hoàn toàn trên mặt nước

Chính sự tối giản về số lượng đạo cụ này khiến các động tác kỹ thuật được đẩy lên mức khó hơn. Các nghệ sĩ phải thực hiện những màn giữ thăng bằng, nhào lộn và di chuyển trên cao trong điều kiện mặt sàn trơn trượt, ánh sáng thay đổi liên tục và không gian luôn vận động. Những màn đi xe đạp một bánh, treo mình, đu dây hay nhào lộn trên không đòi hỏi độ chính xác cao, sức bền và sự phối hợp cao hon, khiến khán giả nhiều lần phải nín thở dõi theo.

Điểm cao trào của vở diễn nằm ở những màn trình diễn với lửa, khi lửa không chỉ là hiệu ứng mà trở thành một phần của câu chuyện. Khoảng cách rất gần giữa nghệ sĩ và ngọn lửa khiến người xem cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm, các nghệ sĩ không đơn thuần chỉ diễn cạnh lửa mà đúng nghĩa là “chơi” với lửa ở khoảng cách rất gần. Cũng chính vì thế mà những tràng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên liên tục trong khán phòng.

Phân đoạn lửa khiến nhiều khán giả phải bất ngờ

Áp lực từ sự thành công của Vùng Đất Kỳ Bí nhưng Ký Ức Hoả Thần vẫn đáp ứng được mong đợi từ khán giả

Vùng Đất Kỳ Bí đã tạo nên một dấu ấn lớn và cũng vô tình trở thành áp lực không nhỏ cho ekip khi thực hiện Ký Ức Hoả Thần. Với những khán giả từng xem qua phần trước, kỳ vọng dành cho vở diễn tiền truyện này là rất cao. Tuy nhiên, thay vì cố gắng làm lớn hơn hay hoành tráng hơn, Ký Ức Hoả Thần chọn cách đi sâu vào câu chuyện nhân vật, tập trung cao độ khó kỹ thuật xiếc và khai thác tối đa không gian sân khấu hiện có.

Nhiều khán giả không ngờ đến những kỹ thuật xiếc phức tạp của các diễn viên

Trong suốt buổi diễn, khán giả dường như bị cuốn theo từng chuyển động trên sân khấu. Có những khoảnh khắc cả khán phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước, khi mọi ánh mắt đều dõi theo các nghệ sĩ đang thực hiện những động tác xiếc khó. Sự chăm chú ý không chỉ là xem, mà còn là sống cùng nhân vật, hồi hộp theo từng nhịp chuyển động. Và khi một động tác được hoàn thành trọn vẹn, tiếng vỗ tay vang lên gần như ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên dành cho nỗ lực và sự mạo hiểm của các nghệ sĩ.

Khi một động tác được hoàn thành trọn vẹn, tiếng vỗ tay vang lên gần như ngay lập tức