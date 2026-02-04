Đường sắt Việt Nam phát thông báo cận Tết Nguyên đán: Nhiều quy định khác hẳn ngày thường

Những ngày giáp Tết, hình ảnh các ga tàu đông kín hành khách, vali xếp dài hành lang không còn xa lạ. Nhu cầu đi tàu của người dân tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn cho hệ thống vận hành. Chính trong bối cảnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa ra loạt lưu ý nhằm đảm bảo an toàn, trật tự và hạn chế tối đa tình trạng chậm chuyến, ùn ứ tại ga.

Trong đó, có cả những quy định lạ mà quen, bởi cách áp dụng dịp cao điểm có phần khác, thậm chí khác hẳn so với ngày thường. Cụ thể, theo thông báo đăng trên trang chính thức của Tổng Công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam (VNR), nhiều quy định vốn đã áp dụng từ trước nhưng trong dịp Tết được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hơn.

Đơn cử, tàu hỏa vẫn giữ nguyên nguyên tắc chạy đúng giờ, song hành khách được khuyến cáo có mặt tại ga sớm hơn bình thường, tối thiểu 30 phút trước giờ tàu chạy. Nguyên nhân là giao thông dịp Tết thường khó lường, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến hành khách lỡ chuyến.

Về giấy tờ, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân bản chính hoặc định danh điện tử VNeID mức 2 trùng khớp thông tin trên vé. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh, việc kiểm soát giấy tờ tại ga sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn trong cao điểm Tết nhằm hạn chế nhầm lẫn, tranh chấp vé hoặc lợi dụng chính sách giảm giá.

Hành lý xách tay vẫn giữ mức tối đa 20kg cho mỗi vé, tuy nhiên ngành đường sắt khuyến cáo hành khách đóng gói gọn gàng, đánh dấu rõ ràng để tránh nhầm lẫn khi xuống ga. Với lượng người lên xuống tàu tăng đột biến, chỉ một chiếc vali bị cầm nhầm cũng có thể gây xáo trộn, mất thời gian xử lý.

Quy định về mang theo thú cưng và việc tiễn người nhà: Nhiều người thường bỏ qua

Một trong những nội dung được chú ý nhất trong thông báo lần này là quy định liên quan tới thú cưng. Theo ngành đường sắt, hành khách được phép mang theo chó, mèo, chim cảnh loại nhỏ dưới 7kg (tính cả lồng), với điều kiện phải có lồng, rọ mõm và dụng cụ vệ sinh. Đặc biệt, thú cưng không được đưa vào buồng nằm hay khu vực ghế ngồi; tiếp viên tàu sẽ hướng dẫn vị trí phù hợp trên toa.

Theo lý giải từ phía đường sắt, đây không phải quy định mới, nhưng trong dịp Tết, việc thực hiện sẽ được giám sát nghiêm hơn do mật độ hành khách cao, không gian sinh hoạt trên tàu trở nên chật hẹp. Mục tiêu là tránh ảnh hưởng đến hành khách khác, đồng thời đảm bảo vệ sinh và an toàn chung.

Bên cạnh đó, quy định về đưa tiễn hành khách cũng có sự thay đổi rõ rệt so với ngày thường. Nếu như trước đây, người thân có thể theo vào tận sân ga, thậm chí ra sát toa tàu, thì trong cao điểm Tết, việc đưa tiễn chỉ dừng lại ở cửa vào ga. Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, biện pháp này nhằm giảm ùn tắc, tránh chen lấn và giúp công tác điều hành tàu được thông suốt.

Dù vậy, yếu tố nhân văn vẫn được nhấn mạnh khi nhân viên nhà ga sẽ trực tiếp hỗ trợ các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc đi cùng trẻ nhỏ.

Ngành đường sắt đang hướng tới việc chuẩn hóa hành vi đi tàu trong cao điểm, hạn chế tối đa các tình huống phát sinh có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách cùng lúc. Với người dân, việc nắm rõ và tuân thủ các lưu ý này không chỉ giúp hành trình về quê ăn Tết suôn sẻ hơn, mà còn góp phần giữ cho những chuyến tàu cuối năm được an toàn, đúng giờ và trọn vẹn ý nghĩa sum vầy.