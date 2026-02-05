PNJ mang trải nghiệm cảm xúc vào việc mua vàng: Vì sao Blindbox Vàng 99,99% - Mã Tiến Đắc Lộc gây chú ý dịp Tết 2026?

Mỗi dịp đến Tết Nguyên đán, thị trường vàng lại trở nên sôi động khi nhu cầu mua vàng cầu may, lấy lộc đầu năm tăng mạnh, đặc biệt là vào ngày đầu năm. Với nhiều người, đây không chỉ là thói quen mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách khởi đầu năm mới bằng một khoản tích lũy mang biểu tượng tài lộc.

Từ tích lũy sang trải nghiệm

Là người duy trì thói quen mua vàng vào đầu năm suốt 5 năm qua, chị Thanh Thảo (28 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết lựa chọn của mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây chị ưu tiên vàng chỉ, vàng miếng với mục đích tích lũy thuần túy, thì khoảng hai năm gần đây, chị chuyển sang các sản phẩm vàng trang sức như linh vật, charm để có thể sử dụng hàng ngày hoặc lưu giữ như dấu mốc cho từng năm.

"Ban đầu tôi cũng băn khoăn vì nghĩ vàng trang sức khó bán lại hơn. Nhưng thực tế, khi giá vàng tăng thì vàng trang sức vẫn có lời. Quan trọng là có thể đeo bên mình quanh năm để lấy lộc, đến cuối năm nhìn lại thì giá trị vẫn tăng", chị Thảo chia sẻ.

Trang sức được ưu tiên lựa chọn vừa có thể làm đẹp và tích lũy (Ảnh: Tấn Kiệt)

Không chỉ riêng chị Thảo, ghi nhận trên thị trường cho thấy hành vi mua vàng ngày vía Thần Tài những năm gần đây đang dịch chuyển rõ nét. Việc mua vàng không còn đơn thuần là một giao dịch tích trữ, mà dần trở thành trải nghiệm mua sắm gắn với yếu tố cá nhân hóa, thẩm mỹ và cảm xúc.

Thay vì chỉ chọn vàng miếng hay nhẫn trơn để cất giữ, nhiều người ưu tiên các dòng vàng trang sức với thiết kế mang tính biểu trưng, linh vật, vừa giữ được giá trị tài sản, vừa có thể sử dụng hoặc làm quà tặng đầu năm.

Blindbox Vàng 99,99% - Mã Tiến Đắc Lộc mang cho khách hàng một trải nghiệm mới trong việc mua vàng đầu năm (Ảnh: Quang Hùng)

Theo các chuyên gia, sức hút của vàng trang sức đến từ sự kết hợp giữa ba yếu tố: tài sản - thẩm mỹ - cảm xúc. So với nhiều sản phẩm tiêu dùng khác, vàng trang sức vẫn giữ giá trị kinh tế nhờ hàm lượng vàng, dễ bảo quản, linh hoạt trong sử dụng và có tính thanh khoản trung - dài hạn, phù hợp với nhu cầu tích lũy của cá nhân và hộ gia đình.

Đặc biệt, sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh trong năm vừa qua, tâm lý mua vàng như một khoản "để dành" càng được củng cố.

Đa dạng sản phẩm mới

Sự dịch chuyển từ vàng tích trữ thuần túy sang vàng trang sức và các hình thức tích lũy linh hoạt cũng phản ánh rõ trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp vàng trong nước. Thay vì chỉ tập trung vào vàng nhẫn và vàng miếng, các thương hiệu ngày càng đẩy mạnh phát triển các dòng vàng trang sức và sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ nhằm đáp ứng thị hiếu tiêu dùng mới.

Đại diện PNJ cho biết trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, uy tín thương hiệu và năng lực chế tác trở thành yếu tố then chốt khi người tiêu dùng lựa chọn nơi mua vàng ngày vía Thần Tài. Bên cạnh đó, trải nghiệm mua sắm - từ tư vấn, thiết kế sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi - cũng được người mua quan tâm nhiều hơn, nhất là trong mùa cao điểm đầu năm.

Các thiết kế được đặt trong hình thức "túi mù" (Ảnh: PNJ)

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, năm 2026 PNJ ra mắt loạt thiết kế mới xoay quanh hình tượng Ngựa - biểu trưng cho sự bền bỉ, chuyển động và tinh thần tiến lên, đồng thời là linh vật của Tết Bính Ngọ.

Trong số đó, đáng chú ý là BST Blind Box Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, với 5 thiết kế Ngựa cách điệu, gắn với những mong cầu quen thuộc đầu năm gồm: Tài Lộc, Tình Duyên, Công Danh, Sức Khỏe và một phiên bản đặc biệt (Secret) lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa chín hồng mao.

Khác với cách chọn vàng truyền thống, các thiết kế được đặt trong hình thức "túi mù", mang đến trải nghiệm "xé blind box" ngay tại thời điểm mua. Yếu tố bất ngờ này giúp việc mua vàng đầu năm vượt ra khỏi khuôn khổ một giao dịch tài chính, trở thành khoảnh khắc đón nhận may mắn mang tính cá nhân.

Bộ sưu tập này còn được tối ưu để vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa có thể sử dụng như phụ kiện hàng ngày, đóng vai trò như một lời nhắc nhở về khát vọng tiến lên và sức mạnh nội tại, đồng hành cùng người sở hữu trong suốt cả năm.

Song song đó, PNJ cũng giới thiệu dòng charm vàng đa năng 24K Mã Nhi Rước Lộc với tạo hình trẻ trung, linh hoạt trong cách sử dụng như vòng tay, dây chuyền, móc túi hay phụ kiện cá nhân. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các thiết kế mini gold 99,99% trọng lượng nhẹ, được ép seal mỏng gọn, gắn với hình ảnh mùa xuân và Tết.

Ở phân khúc cao hơn, thương hiệu ARTA by PNJ - thương hiệu mới trong hệ sinh thái PNJ - cũng giới thiệu các sản phẩm mang tính biểu trưng, lấy cảm hứng từ hình ảnh linh thú và thông điệp thăng tiến, thành công, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sưu tầm hoặc biếu tặng.

Đồng vàng Kỷ niệm 99,99% ARTA by PNJ Thập Nhị Linh Thú (Ảnh: Tấn Kiệt)

Với các thiết kế năm nay, chị Phương Thanh (30 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đặc biệt ấn tượng với dòng Blind Box. Là người yêu thích xu hướng "túi mù", ngay khi biết bộ sưu tập này ra mắt, chị đã chủ động dành sẵn ngân sách để thử vận may tìm phiên bản "Secret", đồng thời chọn mua làm quà đầu năm cho em gái.

Theo chị Phương Thanh, việc lựa chọn PNJ trong những dịp đặc biệt không chỉ đến từ sự đa dạng của sản phẩm, mà còn ở cảm giác được đồng hành về mặt cảm xúc. Bên cạnh đó, chị đánh giá cao trải nghiệm mua sắm tại đây, từ khâu tư vấn đến chính sách hậu mãi được thực hiện rõ ràng và chuyên nghiệp.

"Những ngày cận Tết rất đông người mua. Nếu vào cửa hàng nhỏ thường khá vội và khó được tư vấn kỹ, nên tôi ưu tiên những nơi có quy trình rõ ràng để yên tâm hơn", chị nói.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị trong bối cảnh giá vàng biến động và nhu cầu mua vàng ngày vía Thần Tài ngày càng đa dạng, người tiêu dùng cần cân nhắc hài hòa giữa yếu tố cảm xúc và giá trị tích lũy. Đồng thời, việc lựa chọn các thương hiệu uy tín, minh bạch về giá và chính sách thu mua - bảo hành được xem là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi trong trung và dài hạn.