Xếp hàng cả trăm mét mua nem chua ở Hà Nội: Người phải chờ 50 khách, kẻ được "chen hàng" nhờ tấm thẻ đặc biệt

Những ngày này, không khí sắm Tết đã rộn ràng khắp nơi. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, từ cửa hàng bánh kẹo đến những tiệm giò chả lâu năm, đâu đâu cũng tấp nập người ra vào. Với nhiều gia đình Hà Nội, mâm cỗ Tết không thể thiếu những món quen thuộc như giò lụa, nem chua, nên cứ càng cận Tết, những địa chỉ bán đồ nguội nổi tiếng lại càng trong tình trạng đông nghịt khách.

Giữa dòng người tất bật ấy, một cửa hàng nem chua, giò chả lâu năm trên phố Trần Xuân Soạn trở thành điểm nóng. Đó là hàng Trần Công Châu - cái tên vốn đã quen thuộc với nhiều gia đình Hà thành mỗi dịp lễ Tết.

Video: Khách xếp hàng dài mua nem chua, giò chả Trần Công Châu

Ghi nhận vào trưa ngày 10/2/2026, trước cửa hàng xuất hiện một hàng người xếp dài cả trăm mét, dọc theo vỉa hè. Theo chia sẻ của một số vị khách có mặt tại đây, họ bắt đầu xếp hàng từ khoảng 12h trưa. Đến gần 13h mới mua được hàng. "Mỗi người được mua 200 chiếc thôi ạ. Năm nay em mới ra đây xếp hàng mua Tết", một vị khách chia sẻ.

Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét

Kéo dài dọc theo con phố

Điều đáng chú ý là giữa dòng người xếp hàng trật tự ấy, thỉnh thoảng lại có một vài khách được nhân viên mời vào mua trước. Theo tìm hiểu, đây là những khách quen đã có thẻ thành viên của cửa hàng. Vào dịp cao điểm như cận Tết, nhóm khách này sẽ được ưu tiên hơn, tránh phải chờ đợi quá lâu.

Những vị khách có thẻ dành cho khách hàng quen thuộc được ưu tiên hơn

Chính chi tiết này tạo nên sự đối lập thú vị: có người phải chờ sau 50 khách mới tới lượt, trong khi người khác chỉ cần xuất trình tấm thẻ là được vào trong. Dù vậy, phần lớn khách xếp hàng đều tỏ ra khá thoải mái, bởi họ hiểu đây là chính sách riêng dành cho khách quen lâu năm. Đồng thời, chuyện xếp hàng ở những hàng bán đồ nổi tiếng vào dịp giáp Tết cũng không còn xa lạ.

Khung cảnh xếp hàng chờ mua đồ không quá xa lạ với những địa điểm nổi tiếng vào thời gian gần Tết

Cũng trong ngày 10/2, cửa hàng treo biển thông báo rõ ràng: "Ngày Tết, quý khách vui lòng mua 50 cái/túi. nhà hàng không bán lẻ"

Trần Công Châu từ lâu nổi tiếng với sản phẩm nem chua được nhiều người đánh giá cao về hương vị. Ngoài nem chua, cửa hàng còn bán nhiều loại giò chả - những món gần như không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Hà Nội.

Có lẽ chính chất lượng ổn định qua nhiều năm cùng danh tiếng đã được truyền tai đã khiến mỗi dịp cận Tết, hàng nem này lại thu hút khách đứng kín vỉa hè. Dù phải chờ cả tiếng đồng hồ, nhiều người vẫn vui vẻ bởi trong giỏ đồ mang về là hương vị quen thuộc của Tết - thứ mà với họ, đáng để kiên nhẫn xếp hàng giữa những ngày cuối năm tất bật.

Một số hình ảnh rộn ràng tại nem chua Trần Công Châu trong những ngày giáp Tết: