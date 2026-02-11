Một công viên nước sát biển sắp mở cửa: Không phải ở Nha Trang, Phú Quốc, cách trung tâm TP.HCM hơn 100km

Khi nhắc tới công viên nước ven biển, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến những điểm đến quen thuộc như Nha Trang hay Phú Quốc – nơi du lịch biển và các tổ hợp vui chơi giải trí đã phát triển từ lâu. Tuy nhiên, ngay tại khu vực phía Nam, một công viên nước mới với vị trí sát biển hiếm hoi đang chuẩn bị mở cửa, hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn cho du khách muốn "đổi gió" mà không cần di chuyển quá xa TP.HCM. Đó là Sun World Vũng Tàu – công viên nước nằm ngay ven biển Vũng Tàu, cách trung tâm TP.HCM hơn 100km.

Khác với nhiều công viên nước nằm sâu trong nội đô hoặc tách biệt khỏi không gian biển, dự án này được xây dựng ngay sát bờ biển, cho phép du khách vừa vui chơi dưới nước vừa cảm nhận rõ không khí đại dương. Theo thông tin từ VnExpress, Sun World Vũng Tàu đã bắt đầu mở bán vé online và dự kiến chính thức đón khách từ ngày 12/2/2026.

Ảnh Sun Group

Đây là giai đoạn mở cửa đầu tiên của công viên, đánh dấu sự xuất hiện của một sản phẩm du lịch giải trí mới tại Vũng Tàu, bên cạnh các bãi tắm và điểm tham quan quen thuộc. Công viên được định hướng phục vụ đa dạng đối tượng, từ gia đình có trẻ nhỏ đến nhóm bạn trẻ đi nghỉ ngắn ngày.

Từ trung tâm TP.HCM, du khách có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc xe khách với thời gian khoảng 2–2,5 giờ. Khoảng cách hơn 100 km được đánh giá là vừa phải cho các chuyến đi cuối tuần, không đòi hỏi phải nghỉ lại dài ngày nhưng vẫn đủ để mang lại cảm giác "đi xa – đổi không khí".

Giá vé, thời gian mở cửa và những trải nghiệm đáng chờ đợi

Về giá vé, Sun World Vũng Tàu đang áp dụng chính sách ưu đãi trong giai đoạn đầu mở cửa. Theo thông tin từ đơn vị vận hành dự án, từ ngày khai trương 12/2 đến hết 31/5/2026, giá vé vào công viên nước là 199.000 đồng/người, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em, bao gồm cả ngày thường và cuối tuần. Đây được xem là mức giá khá cạnh tranh so với các công viên nước quy mô lớn hiện nay.

Một số hình ảnh mới đây của công viên (Ảnh Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trong các dịp lễ cao điểm, giá vé được điều chỉnh theo nhóm đối tượng. Cụ thể, người lớn cao từ 1,44 m trở lên có giá 300.000 đồng, trong khi trẻ em cao từ 1 m đến dưới 1,5 m có giá 250.000 đồng. Ngoài vé vui chơi, công viên còn cung cấp combo vé kết hợp buffet nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm trọn ngày của du khách. Giá combo ngày thường là 450.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng cho trẻ em; trong dịp lễ, mức giá tương ứng là 550.000 đồng và 450.000 đồng. Khu buffet dự kiến bắt đầu phục vụ từ ngày 18/2/2026, giúp du khách có thêm lựa chọn ăn uống ngay trong khuôn viên công viên.

Về trải nghiệm, Sun World Vũng Tàu được kỳ vọng mang đến không gian vui chơi nước hiện đại, kết hợp hài hòa với cảnh quan biển. Lợi thế "view biển" giúp trải nghiệm tại đây khác biệt so với nhiều công viên nước truyền thống, vốn thường khép kín và tách rời khỏi thiên nhiên xung quanh. Với du khách, đây không chỉ là nơi tham gia các trò chơi dưới nước mà còn là điểm dừng chân để thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng không khí biển.

Ảnh Sun Group

Gợi ý cho chuyến đi ngắn ngày từ TP.HCM

Với vị trí thuận lợi và thời gian di chuyển hợp lý, Sun World Vũng Tàu phù hợp cho các chuyến đi trong ngày hoặc nghỉ cuối tuần. Du khách có thể kết hợp vui chơi tại công viên nước với các hoạt động khác như tắm biển, dạo biển buổi tối hoặc khám phá ẩm thực địa phương tại Vũng Tàu. Việc chủ động mua vé online trước chuyến đi, theo khuyến nghị từ các đơn vị lữ hành, cũng giúp tiết kiệm thời gian xếp hàng trong giai đoạn cao điểm sau khai trương.

Không cần đến Nha Trang hay Phú Quốc, một công viên nước sát biển ngay khu vực phía Nam đang mở ra thêm lựa chọn cho du khách TP.HCM. Với thời điểm khai trương cận Tết, chính sách giá ưu đãi và lợi thế vị trí ven biển, Sun World Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới đáng cân nhắc trong hành trình du lịch ngắn ngày thời gian tới.