Ngoài Việt Nam, trứng vịt lộn còn được yêu thích ở những quốc gia nào?

Trứng vịt lộn là một trong những món ăn gây tranh cãi nhất thế giới. Từng bị chuyên trang ẩm thực Taste Atlas xếp vào danh sách những món ăn "kinh dị" nhất hành tinh, nhưng đối với hàng triệu người dân tại châu Á, đây lại là một "siêu thực phẩm" bổ dưỡng và là một phần không thể thiếu của bản sắc văn hóa.

Những quốc gia nào yêu thích trứng vịt lộn?

Trứng vịt lộn là một món ăn độc đáo, phản ánh sự đa dạng trong tư duy ẩm thực khác nhau trên thế giới. Tại Philippines, Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, món ăn này vẫn luôn giữ được sức hút mãnh liệt bất chấp những tranh luận trái chiều trên toàn cầu.

Philippines

Nếu có quốc gia nào coi trứng vịt lộn là biểu tượng quốc gia không chính thức, đó chính là Philippines. Tại đây, món ăn này được gọi là Balut, bán rong trên đường phố.

Tiếng rao "Baluuuut!" vang vọng trong đêm tối đã trở thành một phần âm thanh đặc trưng tại Thủ đô Manila. Người Philippines thường ăn balut vào buổi tối vì họ tin rằng đây là nguồn năng lượng dồi dào và là một loại "viagra tự nhiên".

Khác với người Việt, người Philippines ưa chuộng trứng "non" hơn, thường được ấp từ 14 đến 16 ngày, khi phôi chưa phát triển rõ rệt, giúp người ăn dễ tiếp nhận hơn. Tại thị trấn Pateros, quy trình sản xuất trứng được nâng tầm thành một ngành công nghiệp truyền thống, nơi trứng được ăn trực tiếp với muối hạt và giấm ớt.

Một gian hàng trứng vịt lộn đường phố tại Philippines. (Ảnh: 8News)

Campuchia

Người dân Campuchia cũng là những "tín đồ" trung thành của món ăn này với tên gọi Pong Tea Khon. Tại các khu chợ đêm ở Phnom Penh hay Siem Reap, du khách dễ dàng bắt gặp những xe đẩy chất đầy trứng.

Cách ăn trứng vịt lộn của người Campuchia tập trung tối đa vào nước chấm. Thay cho rau răm, họ sử dụng hỗn hợp nước chấm gồm muối, tiêu đen Kampot, chanh và tỏi ngâm. Tiêu Kampot danh tiếng thế giới mang lại vị thanh và cay nồng đặc trưng, giúp át đi mùi tanh của trứng một cách hiệu quả, tạo nên trải nghiệm vị giác mạnh mẽ.

Tại Campuchia, trứng vịt lộn ăn với chanh, dấm, chuối xanh, uống cùng nước ngọt. (Ảnh: foodpand)

Lào

Tại Lào, món ăn này được gọi là Khai Luuk. Trứng vịt lộn ở đây thường xuất hiện phổ biến nhất tại các khu chợ sáng hoặc các quán ăn ven sông Mekong.

Người Lào có cách thưởng thức khá mộc mạc. Khai Luuk thường được luộc chín tới và ăn kèm với xôi nếp, món ăn cốt lõi của người Lào. Thay vì các loại nước sốt cầu kỳ, họ thường chỉ chấm với muối tiêu hoặc một loại nước mắm cay nhẹ địa phương. Đối với người dân Lào, đây là một món ăn giàu năng lượng, giúp người lao động và nông dân duy trì sức bền trong ngày làm việc dài trên nương rẫy.

Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn chơi, mà còn là món chính giàu dinh dưỡng thưởng thức hàng ngày. (Ảnh: Vivu Journey)

Thái Lan

Tại Thái Lan, món trứng vịt lộn được gọi là Khai Khao. Mặc dù không phổ biến rộng rãi trong thực đơn của các nhà hàng sang trọng tại Bangkok, nhưng Khai Khao lại là món khoái khẩu tại khu vực Đông Bắc (Isan) - vùng đất nổi tiếng với những món ăn có hương vị mạnh và độc đáo.

Khác với các quốc gia láng giềng, người Thái đôi khi còn nướng lại trứng sau khi luộc để tạo mùi thơm đặc trưng của lớp vỏ cháy sém. Khai Khao thường được bán trên các xe đẩy đường phố, phục vụ cùng với nước chấm Nam Jim (nước chấm chua cay kiểu Thái) có nhiều ớt tươi, chanh và tỏi. Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của trứng và vị cay xé lưỡi của nước chấm tạo nên phong cách ẩm thực đúng chất Thái Lan: Rực rỡ và bùng nổ.

Trứng vịt lộn tại Thái Lan được xâu thành que để thực khách dễ thưởng thức. (Ảnh: fitinfun)

Trung Quốc

Món trứng vịt lộn được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc và du nhập vào Đông Nam Á thông qua các thương nhân người Hoa. Tại Trung Quốc, món này được gọi là Maodan (trứng lông).

Tại Nam Kinh, trứng vịt lộn được coi là đặc sản quý giá với quy trình ấp cực kỳ khắt khe, được đem ra thị trường khi trứng già. Trong khi đó, tại Quảng Đông và Phúc Kiến, trứng vịt lộn thường xuất hiện trong các thực đơn bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ sau sinh hoặc người già nhờ hàm lượng protein, canxi và vitamin cực cao.

Người Trung Quốc yêu thích thưởng thức trứng vịt lộn già. (Ảnh: Curated Comle)

Việt Nam

Tại Việt Nam, hột vịt lộn là món ăn bình dân phổ biến từ vỉa hè đến các nhà hàng. Khẩu vị của người Việt thường chọn trứng khoảng 17 đến 21 ngày, khi con non đã hình thành rõ nét.

Điểm đặc biệt nhất chính là sự cân bằng trong thưởng thức. Trứng vịt lộn luôn đi kèm với rau răm, gừng thái, nộm chỉ để làm ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài cách luộc truyền thống, người Việt còn sáng tạo ra nhiều biến tấu như vịt lộn xào me, vịt lộn hầm ngải cứu hay lẩu hột vịt lộn. Trong tâm thức dân gian, ăn hột vịt lộn còn gắn liền với quan niệm "xả xui", giúp đảo ngược vận hạn thành may mắn.