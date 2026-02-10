Lộ diện linh vật ngựa khổng lồ tại đường hoa Nguyễn Huệ

Các hạng mục quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống linh vật ngựa - biểu tượng trung tâm của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 - đã "lộ diện".

Linh vật ngựa vàng khổng lồ: Biểu tượng công nghệ và khát vọng siêu đô thị

Đây được đánh giá là linh vật có quy mô lớn nhất và kết cấu phức tạp nhất từ trước đến nay. Linh vật có chiều dài 9 mét, cao 7 mét, và khi được lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao đạt đến con số ấn tượng là 11 mét. Sự đồ sộ này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chế tác điêu luyện mà còn là một bài toán khó trong khâu vận chuyển và lắp đặt.

Anh Lê Hoàng, đại diện đơn vị thi công, chia sẻ về quá trình thực hiện đầy áp lực: "Do kích thước và trọng lượng lớn, linh vật nặng khoảng 2 tấn nên phải vận chuyển bằng hai xe tải cỡ lớn, thực hiện vào ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho quá trình lắp đặt. Ê kíp đã làm xuyên đêm, đến sáng ngày 9/2 quá trình lắp đặt linh vật đã hoàn tất".

Linh vật chính - ngựa vàng khổng lồ - đã được lắp đặt hoàn thiện nổi bật giữa tuyến đường trung tâm thành phố

Điểm nhấn mang tính đột phá của linh vật chính năm nay là sự kết hợp với công nghệ mapping đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của Đường hoa, công nghệ này được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Nội dung mapping sẽ kể lại một hành trình sử thi hào hùng, từ huyền thoại ngựa sắt của Thánh Gióng đến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị quốc tế hiện đại - nơi TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương hợp nhất thành một thực thể năng động.

Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping rực rỡ, các chuyển động cơ học linh hoạt ở phần đầu và chân linh vật, cùng hệ thống đèn LED đuổi hiện đại sẽ mang đến một trải nghiệm thị giác bùng nổ cho người dân và du khách khi màn đêm buông xuống.

Đèn kéo quân quy mô lớn cũng đã cơ bản hoàn thiện. Các họa tiết trên đèn đều mang đậm nét văn hóa Việt

Ngoài linh vật chính, đơn vị của anh Hoàng còn đảm nhiệm thi công hạng mục đèn kéo quân quy mô lớn, cao hơn 6 mét, đường kính lên đến 6,4 mét. Thiết kế đèn được cải tiến để phù hợp hơn với không gian mở của Đường hoa: phần trên xoay hai chiều, trong khi phía dưới là một đàn ngựa chuyển động ngược chiều, tạo hiệu ứng thị giác liên tục và cuốn hút. Bên trong đèn, các hình ảnh chuyển động tái hiện những sự kiện nổi bật của TP Hồ Chí Minh trong năm 2025. Theo anh Hoàng, đến thời điểm này, hạng mục đèn kéo quân cũng đã cơ bản hoàn thiện.

"Nhất mã thong dong" và những đại cảnh kể câu chuyện văn hóa Nam Bộ

Nếu linh vật ngựa vàng tại cổng chào đại diện cho công nghệ hiện đại và khát vọng vươn xa, thì khu vực đại cảnh bên trong Đường hoa lại mở ra một không gian văn hóa đặc sắc. Nổi bật nhất là đại cảnh "Nhất mã thong dong". Đại cảnh này có chiều cao gần 7 mét, được chế tác hoàn toàn từ tre đan hình học - một vật liệu thân thiện với môi trường, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của Đường hoa trong những năm gần đây.

Theo anh Lê Minh Quốc, đại diện đơn vị thi công, đại cảnh "Nhất mã thong dong", ekip của anh cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao lại cho bộ phận trang trí

Lấy cảm hứng từ lễ vật "Ngựa chín hồng mao" trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, đại cảnh "Nhất mã thong dong" mang ý nghĩa cát tường, trọn vẹn và hài hòa. Linh vật cao 6,4 mét với các lớp màu nóng - lạnh đan xen, kết hợp kỹ thuật sơn chuyển màu đặc biệt, tạo nên một "biển màu sắc" thay đổi liên tục theo từng góc nhìn của du khách dưới ánh nắng phương Nam.

Cụm đại cảnh Lý ngựa ô cũng đã gần như hoàn tất

Không gian văn hóa Nam Bộ tiếp tục được tái hiện sinh động qua cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" với tạo hình vui nhộn, sắc xanh ngả tím thời thượng. Bề mặt linh vật được xử lý bằng hiệu ứng sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo độ óng ánh bắt mắt, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Đại cảnh Giang sơn cẩm tú với 9 con ngựa phi nước đại

Ba con ngựa lớn tượng trưng cho sức mạnh hợp nhất của TP Hồ Chí Minh - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn vị thi công đại cảnh này vẫn đang hoàn thiện sơn màu cho linh vật

Ở khu vực kết thúc Đường hoa, đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" gây ấn tượng mạnh với hình ảnh chín linh vật ngựa đang phi nước đại. Ba con ngựa chính được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho sức mạnh hợp nhất của TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Sáu con ngựa nhỏ còn lại có kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang chuyển động trên "con đường ánh sáng", biểu trưng cho các khía cạnh phát triển đa dạng của đô thị trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tiểu cảnh voi chín ngà, gà chín cựa nhắc nhớ lại những câu chuyện văn hóa dân gian

Cổng kết của Đường hoa đang được hoàn thiện

Theo anh Dương Minh Tý, phụ trách thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, đến thời điểm hiện tại, tiến độ chung của toàn công trình đã đạt khoảng 80%. "Công việc còn lại chủ yếu là trang trí hoa và chăm chút lại từng tiểu cảnh. Thời tiết năm nay khá mát mẻ nên thuận lợi cho thi công. Đặc biệt, Đường hoa năm nay có phiên bản ngày và đêm nên yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn rất nhiều. Bố cục không gian phải đảm bảo sự hài hòa, đẹp cả khi có ánh nắng tự nhiên lẫn khi hệ thống chiếu sáng ban đêm được kích hoạt", anh Tý cho biết.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2/2026 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết).