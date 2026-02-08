VIDEO: Những điểm "check-in" linh vật ngựa tại trung tâm TPHCM dịp Tết Bính Ngọ

Nhà Văn hóa Thanh niên là tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Năm nay, không gian đón xuân tại đây được đầu tư quy mô với sắc mai vàng rực rỡ và những tạo hình linh vật ngựa mang thông điệp may mắn.

Nhiều tiểu cảnh linh vật ngựa độc đáo thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tại Nhà Văn hoá Thanh niên

"Ngay khi bước vào cổng Nhà Văn hóa Thanh niên là tôi đã thấy dòng chữ Mừng Xuân Bính Ngọ. Cũng không mong gì hơn là "Mã đáo thành công". Mong mọi người sẽ được ấm no, hạnh phúc và vạn sự như ý" - ông Nguyễn Đình Giảng bày tỏ.

Tọa lạc tại đoạn giao Pasteur - Võ Văn Tần, khu vực công viên trước Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã trở thành một vườn xuân đầy màu sắc. Những tạo hình linh vật ngựa tại đây được đánh giá cao về độ sắc nét và tính nghệ thuật.

Những tạo hình linh vật ngựa tại đây được đánh giá cao về độ sắc nét và tính nghệ thuật.

Nhờ sự tiện lợi của tuyến Metro số 1, Công viên Ba Son ven sông Sài Gòn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân từ khắp nơi ở TPHCM. Không gian thoáng đãng kết hợp với các biểu tượng ngựa phi nước đại bên bờ sông tạo nên một khung cảnh vừa năng động vừa thơ mộng.

Chị Út Như chia sẻ: Tôi thấy linh vật năm nay rất sắc nét, đẹp và tạo được độ nhấn cho công viên, hoa trang trí cũng rất đẹp. Tôi hy vọng những năm tới, thành phố sẽ tiếp tục có những điểm quy mô như thế này để người dân có chỗ chụp hình kỷ yếu, vui chơi cùng gia đình.

Với sự đầu tư bài bản và sự đồng lòng của người dân, các điểm check-in linh vật ngựa tại trung tâm TPHCM không chỉ là nơi chụp ảnh, mà còn là nơi lan tỏa niềm hy vọng về một năm mới "vạn sự như ý, mã đáo thành công" đến với mọi nhà.