Du lịch Việt Nam lập kỷ lục gần 2,5 triệu khách quốc tế trong tháng đầu năm 2026

Ngay trong tháng 1/2026, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng khách quốc tế đạt gần 2,5 triệu lượt - mức cao nhất từ trước đến nay theo thống kê theo tháng. Số liệu của Cục Thống kê cho thấy con số này tăng hơn 21% so với tháng trước, đồng thời là mức cao nhất trong gần hai thập niên kể từ khi việc ghi nhận dữ liệu theo tháng được triển khai.

Chính sách thị thực cởi mở hơn, hoạt động quảng bá, xúc tiến được đổi mới, cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã thu hút du khách.

Về cơ cấu thị trường, Hàn Quốc vượt Trung Quốc để trở thành nguồn khách lớn nhất với gần 490.000 lượt. Các điểm đến biển đảo có khí hậu ấm áp như Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng tiếp tục là lựa chọn phổ biến của du khách từ quốc gia này. Trung Quốc xếp thứ hai với gần 460.000 lượt khách, trong khi Campuchia bất ngờ vươn lên vị trí thứ ba - thay đổi đáng chú ý so với trước đây khi thị trường này thường chỉ nằm trong nhóm 6 - 10.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, mức tăng trưởng kỷ lục được hỗ trợ bởi các chính sách thị thực cởi mở hơn, hoạt động quảng bá, xúc tiến được đổi mới, cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những yếu tố này góp phần gia tăng sức hút của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kết quả trên cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường khách inbound và triển vọng tích cực trong thời gian tới. Thực tế, lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế ngày càng phong phú, trong đó nhiều cơ sở lưu trú tại Phú Quốc, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp ghi nhận tình trạng kín phòng.

Kỷ lục về lượng khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm được xem là tín hiệu thuận lợi để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Tuy vậy, để duy trì đà tăng trưởng, giới chuyên gia cho rằng ngành cần tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý điểm đến và năng lực hạ tầng nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng trước nhu cầu gia tăng nhanh chóng.