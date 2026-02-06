Không phải Phú Quốc, đây mới là hòn đảo Việt Nam được tạp chí Mỹ xếp hạng "top điểm nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu thế giới": Tổng thu du lịch 2025 lên tới 3.000 tỷ đồng

Điểm đến hưởng tuần trăng mật hấp dẫn

Tuần trăng mật ngày nay không chỉ là một chuyến đi nghỉ, mà là “hành trình cột mốc” khiến nhiều cặp đôi sẵn sàng chi mạnh tay để đổi lấy không gian riêng tư, trải nghiệm đáng nhớ và dịch vụ chỉn chu. Trong bối cảnh đó, Vogue công bố danh sách 21 điểm đến trăng mật tuyệt nhất năm 2026 và Côn Đảo (Việt Nam) xếp thứ 5 trong danh sách toàn cầu.

Điều đáng chú ý là Vogue nhận định Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được nhắc đến nhiều trong năm 2026, và Côn Đảo là lựa chọn phù hợp cho du khách muốn tận hưởng cảnh quan Đông Nam Á mà không phải “chen chúc”. Nói cách khác, lợi thế cạnh tranh của Côn Đảo không nằm ở sự ồn ào của một trung tâm giải trí đại chúng, mà ở chất “ẩn mình” đúng gu các cặp đôi: đủ riêng tư, đủ lãng mạn, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Cũng vì vậy, danh tiếng quốc tế không phải câu chuyện “một bài viết rồi thôi”, mà phản ánh đà tăng trưởng thực tế của du lịch địa phương. Theo báo cáo UBND đặc khu Côn Đảo được đăng tải trên cổng thông tin địa phương, tổng lượt khách đến Côn Đảo năm 2025 đạt khoảng 612.038 lượt (tăng 4,36% so với 2024), trong đó khách quốc tế ước 25.628 lượt (tăng 6,78%). Doanh thu du lịch năm 2025 đạt hơn 3.063 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước, cho thấy mức chi tiêu và sức hút của điểm đến đang đi lên rõ rệt.

﻿Du khách có thể đến Côn Đảo bằng đường hàng không và thời gian bay khoảng 45 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tính “dễ đến” nhưng vẫn “tách biệt” này là một điểm cộng lớn với du lịch trăng mật: đủ xa để cảm giác trốn khỏi nhịp sống thường ngày, nhưng không quá khó để di chuyển.

Nét thu hút của Côn Đảo

Nếu phải gói gọn sức hút Côn Đảo trong vài từ, đó là sự cân bằng hiếm có giữa thiên nhiên và chiều sâu trải nghiệm. Côn Đảo là quần đảo ngoài khơi Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm 16 hòn đảo, trong đó lớn nhất là Côn Sơn. Dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú và ăn uống trên đảo phát triển khiến điểm đến này ngày càng “thăng hạng” trên bản đồ du lịch.

Điểm cộng lớn nhất với du lịch trăng mật là “chất thiên nhiên” còn dày: rừng, biển, những bãi tắm và cung đường ven biển tạo cảm giác hoang sơ nhưng không bất tiện. Thời gian đẹp để khám phá Côn Đảo là từ tháng 3 đến tháng 9; ngoài ra tháng 7–9 là mùa sinh sản của rùa biển, phù hợp để trải nghiệm các tour xem rùa đẻ trứng (tùy quy định và điều kiện thời tiết). Với những cặp đôi thích vận động nhẹ và khám phá, Côn Đảo có các hoạt động như lặn biển/ngắm san hô ở các điểm như Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, hoặc trekking rừng nguyên sinh (Ông Đụng – Núi Chúa).

Một “mảnh ghép” khác khiến Côn Đảo hợp tuần trăng mật là các lựa chọn lưu trú rõ ràng theo nhiều tầng ngân sách, từ sang trọng đến vừa túi tiền.Theo thống kê từ cổng thông tin địa phương, toàn đặc khu hiện có 1.461 cơ sở lưu trú với gần 2.923 phòng, phục vụ khoảng 7.600 khách/ngày, cho thấy nguồn cung dịch vụ đã mở rộng đáng kể.

Vogue nhắc tới Six Senses Côn Đảo như gợi ý nổi bật cho khách quốc tế,. Đây là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với 50 biệt thự với hồ bơi vô cực riêng và khu spa. Ở phân khúc phổ thông hơn, du khách có thể tham khảo một số cơ sở lưu trú với mức giá từ khoảng 700.000 đến 3,5 triệu đồng/đêm (tùy thời điểm).

Đáng nói, Côn Đảo không chỉ bán “cảnh đẹp” mà còn bán cả câu chuyện phát triển du lịch xanh và có trách nhiệm. Địa phương cho biết duy trì các mô hình du lịch giảm nhựa, tour “Vì Côn Đảo xanh” và các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, song song định hướng phát triển du lịch gắn bảo tồn thiên nhiên và giá trị lịch sử – văn hóa. Với nhóm khách trăng mật cao cấp, đây thường là điểm chạm quan trọng: trải nghiệm riêng tư nhưng không “đứt kết nối” với giá trị bản địa.

Việc được Tạp chí Vogue nổi tiếng đặt cạnh các điểm đến trăng mật toàn cầu vừa là “tấm hộ chiếu truyền thông”, vừa tạo đòn bẩy để Côn Đảo tiếp tục nâng chuẩn dịch vụ và định vị ở phân khúc cao cấp. Và khi doanh thu đã vượt 3.063 tỷ đồng trong năm 2025, câu chuyện Côn Đảo không còn là tiềm năng, mà là một điểm đến đang tăng tốc bằng cả dữ liệu lẫn sự thừa nhận quốc tế.

Tổng hợp