"Bách Hoa Bộ Hành" quay trở lại Hà Nội vào cuối tuần này với phiên bản Tết 2026

Tái hiện không khí trẩy hội đầu xuân

"Bách Hoa Bộ Hành" 2026 là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Tết Việt - Tết Phố". Đây là chuyên đề rước lễ đặc biệt nhằm tái hiện không khí trẩy hội đầu xuân của người Việt xưa. Thông qua hình thức bộ hành kết hợp nghi lễ truyền thống, chương trình kể câu chuyện về văn hóa Việt phục và đời sống tinh thần cộng đồng giữa lòng di sản đô thị.

Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Đình Làng Việt, Bách Hoa Bộ Hành và nhiều đơn vị văn hóa - sáng tạo khác tổ chức.

Lộ trình diễu hành và các hoạt động đặc sắc

Đoàn diễu hành bao gồm cả người và ngựa sẽ xuất phát vào lúc 07h00 sáng Chủ nhật, ngày 08/02/2026 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

- Điểm xuất phát: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ).

- Các hoạt động chính: Thực hiện nghi thức mở cổng Ô Quan Chưởng, di chuyển qua các tuyến phố di sản và kết thúc bằng lễ hành lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

- Lộ trình cụ thể: Đào Duy Từ - Chợ Gạo - Trần Nhật Duật - Ô Quan Chưởng - Hàng Chiếu - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Hồ Hoàn Kiếm - Cầu Gỗ - Đinh Liệt - Đình Kim Ngân.

Người tham gia sẽ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống giai đoạn Lê Trung hưng - Nguyễn, mang theo các biểu trưng mùa xuân như cành đào, chậu thủy tiên, nụ tầm xuân... tạo nên một dòng chảy lễ hội đầy màu sắc.

Sự kiện mở màn tại Đông Anh

Trước khi chính thức diễn ra tại phố cổ, vào ngày 07/02/2026, đoàn diễu hành "Bách Hoa Bộ Hành" sẽ xuất hiện tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). đây là hoạt động phối hợp mở đầu nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và quảng bá cổ phục Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng.