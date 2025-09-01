Cần tìm điểm gửi xe tránh chặt chém, miễn phí khi đi xem diễu binh, diễu hành: Tra cứu ở đâu nhanh, chính xác nhất?

Khi ngày đại lễ chính thức đã đến rất gần, với trung tâm là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành từ 6h30 sáng 2/9, nhu cầu di chuyển cả bằng phương tiện cá nhân (bên cạnh phương tiện công cộng, xe dịch vụ) là đòi hỏi tất yếu.

Thực tế Hà Nội đã có kế hoạch từ lâu cho nhu cầu này của người dân, và tính đến thời điểm hiện tại, có gần 200 điểm gửi xe do Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị là doanh nghiệp nhà nước, cơ quan hành chính, trường học... khắp các xã, phường đã phối hợp triển khai.

Đây là những bến xe, đề-pô đường sắt, bãi đất trống, khuôn viên trường học các cấp, lòng lề đường rộng...

Và điều đặc biệt là, tất cả vị trí gửi xe đó đều hiển thị rõ ràng trên "Bản đồ A80" tại trang chủ website A80 - Tự hào Việt Nam ( https://a80.hanoi.gov.vn/ban-do.htm) hoặc ứng dụng cùng tên có trên cả Apps Store, Google Play.

Để phục vụ Nhân dân và du khách tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. (Ảnh: Tuổi trẻ và Pháp luật)

Sau đây là cách xem Bản đồ A80 để tìm điểm: Gửi xe, màn hình LED xem trực tiếp, Cấm đường, Điểm hỗ trợ y tế, Điểm vệ sinh...

Ứng dụng Bản đồ A80 có địa chỉ chính thức tại: https://a80.hanoi.gov.vn/ban-do.htm

Hình ảnh bản đồ tương tác thời gian thực hiển thị những điểm giữ xe dịp lễ A80.

Khi truy cập website hoặc ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, cuộn (hoặc vuốt) xuống một chút, ở giữa trang chủ, bạn sẽ thấy Bản đồ tương tác thời gian thực. Dù nền tảng dựa trên Google Maps quen thuộc, nhưng A80 đã đính kèm đầy đủ thông tin các bãi gửi xe theo cập nhật mới nhất từ Sở Xây dựng Hà Nội. Đây là điểm đặc biệt chỉ có ở A80 – Tự hào Việt Nam, những bản đồ thông thường không cung cấp.

Chọn tab "Điểm Gửi xe" trên bản đồ, bạn sẽ thấy: Vị trí các bãi gửi xe trên toàn Hà Nội, đặc biệt quanh các khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành. Hình ảnh màu xanh nhạt ở giữa, thể hiện là khu vực trong Vành đai 1. Toàn bộ khu vực này sẽ tiến hành cấm đường với hầu hết xe cộ (trừ một số loại đặc thù), trước và sau sự kiện.

Vì thế, để gửi xe tại các điểm "P" (điểm gửi xe) trong vùng Vành đai 1, bạn cần phải đến đó trước giờ cấm đường. Thực tế, giờ cấm đường sẽ áp dụng trước thời gian diễu binh diễu hành rất lâu, Ban tổ chức cũng khuyến cáo người dân không nên chờ đợi quá lâu hàng nửa ngày, 1 ngày trở lên, để bảo đảm sức khỏe cũng như góp phần giữ gìn an ninh, trật tự chung.

Phương án lý tưởng với hầu hết người dân, do đó, là gửi xe ở những điểm "P" bố trí từ ven Vành đai 1 trở ra. Sau khi gửi xe xong, mọi người có thể đi bộ vào trong vùng sự kiện chính.

Ngay cả các tuyến phương tiện công cộng có lộ trình hướng đến gần khu vực trung tâm Ba Đình, Lăng Bác cũng sẽ được bố trí điểm dừng cuối là gần khu vực cấm đường tạm thời trên các tuyến phố như Kim Mã (đoạn ngoài), Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, và Trần Nhật Duật…

Do đó, từ những điểm dừng ở các tuyến phố này, bạn có thể đi bộ đến khu vực xem diễu binh hoặc các điểm màn hình LED xem trực tiếp gần các tuyến diễu binh. Lưu ý: Quãng đường đi bộ có thể từ 1 đến 2km trở lên tùy vị trí bạn xuống, hãy đi giày mềm và đủ êm chân, quần áo thoáng và thấm mồ hôi tốt, tư trang gọn nhẹ phù hợp.

Trên bản đồ, bạn có thể thấy, ngoài các điểm gửi xe, còn nhiều chỉ dẫn về: Điểm xem trực tiếp (màn hình LED cỡ lớn), Cấm đường (theo thời gian thực), Điểm cấp phát nước và bánh, Điểm hỗ trợ y tế và cấp cứu, Điểm vệ sinh công cộng miễn phí (hơn 1000 điểm)...

Trợ lý A80: Hỗ trợ giải đáp nhu cầu thiết yếu cần được chỉ dẫn

Nền tảng A80 cũng tích hợp chatbot AI có tên "Trợ lý A80", hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ thông tin (tùy nội dung người hỏi đưa ra).

Hướng dẫn tôi thêm về điểm gửi xe khác trên tuyến đường Thanh Niên nhé.

Với A80 – Tự hào Việt Nam, việc tìm kiếm thông tin tiện ích, chỉ dẫn được trình bày tập trung, thuận tiện hơn bao giờ hết. Bạn không còn phải lo lắng về việc thiếu thông tin, khi mà thiết bị như điện thoại, máy tính bảng luôn sẵn trong tay.

Chỉ cần truy cập A80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng A80 trên App Store và Google Play để hành trình tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành dịp lễ lớn tại Hà Nội trở nên thuận tiện, an toàn và thoải mái hơn.