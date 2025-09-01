Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

Khoảng 30 tiếng trước giờ diễn ra lễ diễu binh - diễu hành chính thức mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại Hà Nội đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại các trục đường trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học..., hàng ngàn người dân đã đổ về từ rất sớm, quyết tâm “giữ chỗ đẹp” để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.
Clip: Quân
Từ chiều tối, vỉa hè 2 bên đường đã gần như không còn chỗ trống. Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 2 đêm trước giờ G. Một số người trẻ không ngại mang theo laptop, tranh thủ vừa làm việc, vừa giữ chỗ.
Không khí càng về khuya lại càng náo nhiệt. Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm. Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ, lực lượng chức năng túc trực liên tục để nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường, không dựng ghế hay trải thảm lấn chiếm vỉa hè.