Điểm hẹn tự hào: Bảo Tín Mạnh Hải cùng Trạm Khách A80 lan tỏa không khí Tết Độc lập

Mỗi dịp thu về, ngày Quốc khánh 2/9 lại trở thành ngày hội lớn của dân tộc, dịp để hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa nhịp trong niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Năm nay, không khí ấy càng đặc biệt hơn khi đất nước kỷ niệm tròn 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - một chặng đường dài được viết nên bằng khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc của cả dân tộc.

Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành cùng Trạm Khách A80 tiếp sức người dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Người dân Thủ đô hào hứng ghé Trạm Khách A80 của Bảo Tín Mạnh Hải, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Tết Độc lập.

Trong những ngày lễ trọng đại ấy, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước. Phố phường ngập tràn cờ hoa, quảng trường và các tuyến phố trung tâm rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc trong lễ diễu binh diễu hành A80. Đây như một “concert quốc gia” nơi mỗi người cùng hòa nhịp trong niềm tự hào thiêng liêng.

Thế nhưng, thời tiết mưa nắng thất thường của miền Bắc đôi khi cũng khiến hành trình của người dân thêm phần vất vả. Để tiếp sức cho dòng người đổ về Thủ đô, Bảo Tín Mạnh Hải vinh dự đồng hành cùng hệ thống “Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam” tại 3/18 điểm dừng chân được thiết lập trải dài trên các tuyến đường diễu binh diễu hành từ ngày 30/8 đến 2/9.

Không chỉ là nơi nghỉ chân và tiếp sức cho hành trình diễu binh, mà còn là địa điểm để đổi các phần quà từ Bảo Tín Mạnh Hải dành cho những người chơi đã tham gia các hoạt động trên microsite Fandom Yêu Nước.

Những set dây và chiếc charm bạc trong bộ sưu tập "Dấu son Độc lập" dành tặng cho những người chơi may mắn

Niềm vui giản dị khi nhận quà kỷ niệm từ Bảo Tín Mạnh Hải trong ngày hội non sông.

Trong số các trạm trải dài trên tuyến đường diễu binh diễu hành, Bảo Tín Mạnh Hải hiện diện tại ba vị trí trung tâm gồm 93 Đinh Tiên Hoàng, 16 Lê Thái Tổ (Hàng Trống, Hoàn Kiếm) và 28A Điện Biên Phủ (Ba Đình). Tại những “điểm hẹn” này, người dân không chỉ được tiếp sức bằng nước uống, đồ ăn nhẹ suốt cả ngày, mà còn có cơ hội lưu giữ kỷ niệm qua những bức ảnh lấy ngay tại photobooth, tham gia các hoạt động giao lưu giải trí sôi nổi và nhận về nhiều món quà ý nghĩa.

Không chỉ góp phần tạo nên không gian nghỉ ngơi tiện ích, Bảo Tín Mạnh Hải còn cùng các trạm khách mang đến cho người dân những món quà kỉ niệm giản dị mà chứa chan ý nghĩa. Mỗi món quà trao đi không chỉ là sự sẻ chia trong dịp lễ trọng đại, mà còn là lời gửi gắm của Bảo Tín Mạnh Hải về niềm tự hào dân tộc, về sự gắn kết giữa truyền thống và hiện tại.

Check-in photobooth - điểm nhấn sôi động tại trạm khách A80 do Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành.

Góc dừng chân thân thương giữa lòng Hà Nội, nơi người dân cùng sẻ chia niềm tự hào 80 năm Độc lập.

Ngay từ ngày 31/8, trạm khách A80 do Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Không khí nơi đây rộn ràng, náo nhiệt khi nhiều người hào hứng quét mã đổi quà lưu niệm, vui vẻ tạo dáng chụp ảnh tại photobooth để ghi lại khoảnh khắc trước thềm Tết Độc lập. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thích thú khi nhận được quà hay đơn giản là chai nước mát lạnh miễn phí đã góp phần làm dịu đi cái oi bức cuối hạ, tiếp thêm năng lượng cho mỗi bước chân hướng về lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chai nước mát lạnh trao tay từ trạm khách A80 giúp tiếp thêm năng lượng cho người dân trên hành trình tham dự sự kiện lịch sử.

Từ em nhỏ đến cụ già, ai cũng rạng rỡ khi ghé thăm trạm khách A80.

Với thông điệp “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn cùng cộng đồng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần tự hào và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc. Sự đồng hành tại các trạm khách A80 không chỉ là những hỗ trợ thiết thực, mà còn là lời tri ân chân thành gửi tới người dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, những “Trạm Khách A80” có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải đã góp thêm sắc màu đặc biệt cho bức tranh Tết Độc lập năm nay. Không chỉ dừng lại ở những phần quà hay ly nước mát trao tay, đó còn là sự sẻ chia, là tình cảm gửi gắm đến cộng đồng trong ngày hội non sông. Như chính hành trình 80 năm độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc, Bảo Tín Mạnh Hải tự hào được trở thành một phần nhỏ bé, đồng hành cùng người dân để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, và tiếp tục lan tỏa niềm tin, niềm tự hào Việt Nam cho hôm nay và mai sau.