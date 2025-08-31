"Bắt cóc online" cô gái trẻ từ Hà Nội vào TP HCM, ép quay clip khỏa thân, tống tiền 1 tỉ đồng

Ngày 31-8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu một nạn nhân bị "bắt cóc online".

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 21-8, Phòng An ninh mạng Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) về việc một gia đình tại phường trình báo con gái bị bắt cóc, tống tiền 1 tỉ đồng. Nạn nhân là chị M. (23 tuổi, ở phường Đại Mỗ).

Qua xác minh, cảnh sát xác định chị M. đang di chuyển vào TP HCM. Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an TP HCM rà soát, phát hiện chị M. tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Làm việc với cảnh sát, cô gái cho biết bị một đối tượng xưng công an gọi điện thông báo có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Các đối tượng khống chế, thao túng tâm lý chị M., bắt chị thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình, đồng thời gây áp lực yêu cầu cô gái quay video khỏa thân. Sau đó, các đối tượng bắt chị M. di chuyển vào TP HCM để sang Campuchia.

Những hình ảnh nhạy cảm của chị M. được các đối tượng gửi cho gia đình nạn nhân, tống tiền 1 tỉ đồng, đe dọa sẽ bán chị vào ổ mại dâm.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.