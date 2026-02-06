Giữa tán rừng xanh” của OMO mang trải nghiệm rừng về phố với concert “chưa từng có”

Không chỉ là một bữa tiệc nghệ thuật độc bản, "Giữa tán rừng xanh" như một lời tri ân gửi đến triệu niềm tin đã đồng hành cùng hành trình gieo mầm xanh trên khắp Việt Nam, đánh dấu một chương mới trong cam kết bền vững của nhãn hàng OMO.

Khi âm nhạc hoà quyện vào hơi thở của đại ngàn

Với thông điệp "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng", nhân dịp kỷ niệm 5 năm hành trình gieo mầm xanh tại Việt Nam, OMO tự hào nhìn lại chặng đường lan tỏa những giá trị bền vững, nơi mỗi hạt mầm được gieo xuống là một cam kết gìn giữ màu xanh cho tương lai đất nước, là hy vọng là lời hứa chung tay gìn giữ màu xanh cho Việt Nam.

OMO đã mang đến cho người tham dự không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là một bữa tiệc của cảm xúc, một bản giao hưởng rừng xanh, nơi âm nhạc, thiên nhiên và con người cùng hòa chung nhịp đập, để tôn vinh hành trình xanh đầy tự hào ấy.

Dưới sự dẫn dắt của "nhạc trưởng thiên nhiên" 2Pillz cùng dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, câu chuyện về sức sống mãnh liệt của rừng xanh được kể lại trọn vẹn qua ba chương đầy cảm xúc.

Giữa tán rừng xanh, từng hạt mầm được gieo, từng thế hệ tiếp nối để hòa nhịp cùng thiên nhiên và bắt đầu hành trình gieo xuống 1 triệu cây rừng.

Chương mở đầu mang tên "Hành trình kết nối" đưa khán giả trở về với những thanh âm mộc mạc, du dương của đất mẹ và rừng xanh qua phần biểu diễn khai mạc "Hoa xuân ca" của LyLy, 2Pillz và dàn đồng ca nhí. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của UPRIZE chính là những hạt mầm - một phép ẩn dụ hoàn hảo cho câu chuyện khi thế hệ này chạm vào thế hệ kia cũng là lúc hành trình chung bắt đầu. Từ những bước chân đơn lẻ dần trở thành nhịp điệu chung của một cộng đồng cùng gieo hy vọng.

Phương Mỹ Chi và buitruonglinh mở ra chương 2 với năng lượng tuổi trẻ tươi mới, ngọt lành, thổi hồn cho từng nhịp sống.

Ngay sau đó, sự chuyển mình của sân khấu thực cảnh đã khắc họa tiến trình "Ươm mầm phát triển". Từ những lối đi mộc mạc, ánh nắng dần xuyên qua tán lá; mầm xanh lớn lên thành biểu tượng khát vọng phát triển nhiên nhiên và cuộc sống. Chương 2 mang đến những tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ trẻ như buitruonglinh, Phương Mỹ Chi, LyLy mở ra không gian âm nhạc rực rỡ màu sắc và sôi động.

Đỉnh cao của cảm xúc nằm ở chương cuối "Dưới tán rừng xanh", khi âm hưởng điện tử hiện đại hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng du dương. Giọng ca nội lực của RHYDER và Quang Hùng MasterD đã tạo nên một bản hòa ca đại ngàn hùng vĩ, lan tỏa thông điệp về một tương lai nơi màu xanh của rừng sẽ mãi được bao bọc và chở che.

RHYDER và Quang Hùng MasterD đã cùng nhau lan tỏa sức sống và nội lực mạnh mẽ của đại ngàn, đồng thời truyền đi tinh thần sẻ chia và kết nối sâu đậm cho hàng nghìn khán giả.

Xuyên suốt đêm nhạc, hàng ngàn khán giả đã đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ những rung động bồi hồi trước câu chuyện và vẻ đẹp của thiên nhiên, cho đến những khoảnh khắc hòa mình cùng âm nhạc sôi động, rộn ràng. Với nhiều người trẻ, "Giữa tán rừng xanh" đã vượt qua giá trị của một đêm nhạc giải trí thông thường khi mang đến một quãng nghỉ bình yên, để họ thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của thiên nhiên.

Cùng cộng đồng xác lập kỷ lục thế giới

Bên cạnh những tiết mục sôi động, Đêm nhạc "Giữa tán rừng xanh" đưa người xem nhìn lại hành trình xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới "Xếp chữ ‘Việt Nam’ từ banh hạt giống lớn nhất".

10.601 banh hạt giống xếp thành hai chữ "Việt Nam" là thành quả từ sự chung tay của hàng ngàn người tham gia.

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ hơn 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (Gõ mật, Cẩm lai Bà Rịa, Chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam Bộ.

Sự kiện một lần nữa khẳng định hành trình "Vì một Việt Nam xanh" của OMO luôn có sự đồng lòng, chung sức từ Chính phủ, các đối tác và cộng đồng. Khép lại đêm nhạc, thông điệp "Gieo triệu mầm xanh, nảy vạn lộc Tết" đã trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ, thôi thúc mỗi người cùng hành động để giữ gìn bản giao hưởng rừng xanh cho muôn đời sau, hướng tới một tương lai bền vững.