SCMP đưa tin Huang Kaihong (24 tuổi) làm công việc giao hàng tại Medog, huyện thuộc thành phố Nyingchi của Tây Tạng, Trung Quốc.

Vùng đất này nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya, là nơi sinh sống của chưa đến 15.000 cư dân. Đây là địa phương cuối cùng của Trung Quốc được kết nối với thế giới bên ngoài bằng giao thông đường bộ.

Anh Huang là người giao hàng hiếm hoi ở Medog.

Vào tháng 8/2024, dịch vụ giao đồ ăn Taobao Shangou của Alibaba chính thức có mặt tại Medog. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Huang trở thành người giao hàng toàn thời gian duy nhất của huyện này. Đó là lý do anh có biệt danh “shipper cô đơn nhất Trung Quốc”.

Huang cho biết anh sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, nhưng từ lâu bị cuốn hút bởi cảnh sắc của Tây Tạng. Do đó, anh quyết định sinh sống lâu dài tại đây.

Với sự hỗ trợ của quản lý trạm giao hàng tại thành phố Nyingchi, Huang tìm đến hơn 300 cơ sở kinh doanh địa phương ở Medog để quảng bá dịch vụ và thiết lập thực đơn của họ trên nền tảng. Anh được xem như “huyết mạch”, giúp kết nối cộng đồng Medog.

Phương tiện đi lại của nam thanh niên là xe máy. Mỗi ngày, anh giao được tối đa 200 đơn hàng. Theo thống kê, shipper tại các thành phố hạng nhất của Trung Quốc thường chỉ tiếp nhận 40-60 đơn hàng/ngày, kiếm được 4-8 nhân dân tệ (0,6-1 USD)/đơn.

Anh Huang kể mùa mưa kéo dài cùng những con đường núi gồ ghề khiến công việc giao hàng của anh gặp nhiều khó khăn. Anh cũng cần nhiều thời gian và tiền bạc hơn để bảo dưỡng xe.

Bất chấp hoàn cảnh, Huang vẫn yêu thích công việc của mình, vì giúp anh cảm nhận được sự tự do.

“Tôi thích cảm giác gió thổi trên đường. Số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng cũng khiến tôi giữ vững lập trường”, anh chia sẻ.

Vào thời gian rảnh, Huang khám phá địa điểm tham quan đẹp như thác nước và những ngọn núi phủ tuyết.

Huang cũng tự nhận đã quen với cô đơn. Anh mô tả đó là thứ sinh ra đã có.

Do quy mô hoạt động còn nhỏ, Huang không chỉ giao hàng mà còn đảm nhận công việc giám sát trạm giao hàng, quản lý hoạt động kinh doanh và đôi khi đứng ra hòa giải tranh chấp địa phương. Anh không tiết lộ mức thu nhập tháng cụ thể.

Sau gần hai năm làm việc, Huang trở thành gương mặt quen thuộc với các tiểu thương kinh doanh đồ ăn tại Medog. Họ chào đón sự có mặt của Huang cũng như ứng dụng giao hàng mà anh đang làm việc. Một chủ quán ăn cho biết doanh số bán hàng hằng ngày tăng khoảng 30%.

Hiện tại, Huang không còn một mình giao hàng nữa. Trạm có thêm một shipper bán thời gian để hỗ trợ anh.

Huang yêu thích công việc của mình, dù tồn tại khó khăn, nó giúp anh có thu nhập tốt và sự tự do.

Huang tiết lộ sẽ chuyển đến định cư tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc - nổi tiếng với khí hậu ôn hòa như mùa xuân quanh năm.

Câu chuyện của Huang cùng các bài đăng liên quan thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết cư dân mạng để lại những lời tốt đẹp cho Huang: “Huang là chàng trai trẻ chăm chỉ và có năng lực. Cậu ấy không thể nghỉ ngơi, bởi sẽ có nhiều người phải nhịn đói”, “Thành công của cậu ấy nằm ở việc làm chủ một lĩnh vực. Câu chuyện này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tìm kiếm cơ hội ở những vùng xa xôi”, "Đây là công việc tốt cho anh ấy. Nó giống như độc quyền vậy", "Sự cô đơn này đồng nghĩa với giàu có. Anh ấy không phải cạnh tranh với ai"...