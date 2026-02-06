Vì sao Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu đang được giới trẻ Hà Nội chú ý?

Ngày 8/2/2026 tới đây, cửa hàng flagship đầu tiên của chuỗi này mang tên Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu sẽ có mặt ở Hà Nội, đánh dấu bước đi đầu tiên cho hành trình đem trà Việt đến gần hơn với người dân thủ đô.

Điểm hẹn thưởng trà mới xuất hiện giữa lòng phố cổ Hà Nội

Hà Nội được xem là nơi có văn hóa trà gắn liền với nhịp sống thường nhật, từ thói quen thưởng trà hàng ngày đến nhu cầu tìm kiếm những không gian giàu chiều sâu trải nghiệm. Khi thị trường ngày càng quan tâm đến các yếu tố thưởng thức, trải nghiệm và giá trị văn hóa, Phúc Long lựa chọn Hà Nội làm điểm đến tiếp theo cho mô hình cửa hàng trọng điểm (flagship), nhằm mang đến một không gian thưởng trà giàu bản sắc, nhưng vẫn hòa cùng hơi thở của nhịp sống hiện đại, nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người yêu trà.

Tại Hà Nội, Phúc Long hiện đã có 29 cửa hàng, từng bước khẳng định hành trình mở rộng tại khu vực phía Bắc. Mỗi không gian đều được nghiên cứu để hài hòa với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa nghìn năm văn hiến. Như cửa hàng mới khai trương gần đây, Phúc Long 51A Nguyễn Đình Thi bên cạnh Hồ Tây mang tinh thần giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, nổi bật với khu trưng bày gốm Bát Tràng như một điểm nhấn văn hóa thú vị.

Để nói về sự khác biệt, Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu sắp khai trương được xây dựng theo mô hình cửa hàng trọng điểm (flagship), vì thế tại đây sẽ có điểm nhấn là khu Thưởng trà nghệ nhân (Tea Master). Ngoài ra, khách hàng còn có thể khám phá các dòng trà thượng hạng như Shan Tuyết, Phổ Nhĩ, Móng Rồng... Đây là một điểm chạm mới mà Phúc Long mong muốn mang nghệ thuật trà Việt đến gần hơn với khác hàng, đặc biệt là giới trẻ thủ đô.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm đáng chờ đợi trong dịp khai trương

Nằm ngay khu vực Phố Cổ, Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu hứa hẹn là flagship đầu tiên của chuỗi với thiết kế mang hơi thở văn hóa Hà Nội và cũng là điểm hẹn những ai yêu thích trà – cà phê của thương hiệu gần 60 năm tuổi. Thiết kế được lấy cảm hứng từ văn hóa trà Việt bằng tông màu ấm, kết hợp màu xanh Phúc Long và sắc cam đất nung Terracotta, cùng vật liệu tự nhiên và chi tiết thủ công Việt Nam, tạo cảm giác gần gũi nhưng tinh tế.

Ngoài ra, cửa hàng có hệ tranh lớn tái hiện hành trình của trà Việt, từ đồi chè xanh mát, cây trà cổ thụ vững chãi đến các thế hệ thưởng trà, nhấn mạnh sự tiếp nối truyền thống, như một phần tâm hồn người Việt giữa phố phường Hà Nội.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm trong dịp khai trương như "Nghe lá trà kể chuyện", booth chụp ảnh, đêm nhạc acoustic và buổi chia sẻ chuyên sâu về trà do chuyên gia Phúc Long dẫn dắt, hứa hẹn sẽ mang đến không khí văn hóa, thưởng trà và thư giãn giữa nhịp sống hiện đại.

Việc khai trương cửa hàng flagship là một phần trong chiến lược thay đổi nhận diện mới của Phúc Long, không chỉ làm mới hình ảnh mà còn nâng cấp toàn diện mọi điểm chạm từ chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng. Và Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu chính là "điểm chạm" đầu tiên ở thủ đô - đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của Phúc Long tại Hà Nội cũng như thị trường phía Bắc.